Al via oggi, lunedì 7 ottobre, i lavori di riasfaltatura di un tratto di via Canalazzo, precisamente da via Codarondine a via Fiumetto. Inoltre verrà sistemata la fascia laterale di via Canalazzo dal civico 119 al civico 151, tra le intersezioni con via Codarondine. I lavori avranno una durata di 75 giorni.

Non si prevedono chiusure al transito, ma solo restringimenti di carreggiata e istituzione del senso unico alternato in corrispondenza dei tratti dove saranno in esecuzione le operazioni di riasfaltura con possibili disagi alla circolazione, oltre al divieto di sosta lato civici dispari, limitatamente al tratto compreso fra le due intersezioni con via Codarondine di volta in volta interessati da lavori di ripristino della pavimentazione stradale e di realizzazione della fascia laterale.