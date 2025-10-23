Prende il via nella serata di oggi, giovedì 23 ottobre al centro sociale culturale Porta Nova di Russi, il ciclo di incontri “Quando la cura incontra i diritti delle donne”, quattro conversazioni sulla salute in programma per quattro giovedì consecutivi.
Si parte questa sera alle 20.30 con “La Medicina di Genere nei sistemi sanitari e nell’approccio clinico: quale valore aggiunto?”. Ne parla Maria Grazia Piscaglia, direttrice UOC Neurologia Ravenna, dipartimentod i Neoroscienze.
Il ciclo è organizzato da SPI-CGIL con il patrocinio del Comune di Russi.