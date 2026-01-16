Inizieranno lunedì 19 gennaio i lavori di manutenzione straordinaria su via Tombesi Dall’Ova. Si tratta di interventi localizzati su alcuni tratti danneggiati per migliorarne la percorribilità e la sicurezza, ripristinando le condizioni ottimali della pavimentazione in pietra naturale. Il primo dei tratti interessati è quello compreso tra via Marco Dente e via Sant’Agata.

I lavori consisteranno nel rifacimento della vecchia pavimentazione stradale e prevedono lo smontaggio e il successivo rimontaggio degli elementi asportati.

Nella zona sarà istituita una diversa disciplina del traffico al fine di interdire il traffico veicolare su via Tombesi dall’Ova, garantendo quello di cicli e pedoni e dei residenti in via Sant’Agata.

Nello specifico i veicoli provenienti da via Oriani e diretti in largo Firenze potranno seguire il percorso via Guaccimanni (nel tratto e nella direzione da via Oriani a via Di Roma), via Di Roma (nel tratto e nella direzione da via Guaccimanni a via Negri), via Negri; i veicoli in uscita da via Carrari potranno invece percorrere via Carrari, via Pignata, via Baccarini e via Corti alle Mura.

I veicoli autorizzati diretti in via Carrari e nel tratto di via Tombesi Dall’Ova, compreso fra via Mazzini e l’area di cantiere, potranno seguire il percorso di via Sette Castelli e via Mazzini.

E’ prevista una durata dei lavori di circa due settimane.