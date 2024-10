Prenderanno il via lunedì 7 ottobre, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, i lavori di rifacimento del ponte sul fiume Montone, sulla strada provinciale 5 al confine tra Ragone (frazione di Ravenna) e San Pancrazio (frazione di Russi).

L’intervento, del valore complessivo di 1,6 milioni, sarà finanziato per 1,1 milioni attraverso un contributo concesso alla Provincia dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e per 500mila euro attraverso risorse provinciali. I lavori sono finalizzati all’innalzamento dei livelli di servizio e sicurezza della strada provinciale 5. Nello specifico l’intervento prevede la demolizione dell’impalcato del ponte esistente, la conseguente ricostruzione mediante il ricorso ad una nuova struttura metallica, l’adeguamento funzionale della sezione stradale e la creazione di un percorso protetto per l’utenza debole. Il termine dei lavori è previsto entro la primavera.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Per consentire il rifacimento del ponte sarà sospesa la circolazione lungo la strada provinciale 5 Roncalceci (dal km 4+570 al km 4+900). Sono previste le seguenti deviazioni: tutti i veicoli provenienti dalla strada statale 67 Ravegnana, da Ghibullo, da Roncalceci e diretti a San Pancrazio o a Russi lungo la strada provinciale 5, giunti all’innesto della strada provinciale 34 Di Roncalceci devieranno a sinistra percorrendola interamente, quindi svolteranno a destra sulla strada provinciale 1 Villafranca (a Passo Vico), per poi proseguire sulla strada provinciale 4 Prada fino all’innesto con la strada provinciale 302R Brisighellese-Ravennate, dove svolteranno a destra in direzione Russi.

Tutti i veicoli che da San Pancrazio e Russi sono diretti verso Ragone, Roncalceci, Ghibullo e la strada statale 67 Ravegnana seguiranno il percorso inverso (mappa allegata).

Sarà inoltre sospesa la circolazione veicolare sulle sommità arginali nei tratti prossimi al ponte.

E verrà chiusa via Argine destro Montone dall’incrocio con via Ragone per 150 metri circa in direzione di via Sabbionara; per effetto di tale chiusura verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto residenti, domiciliati e diretti ai fondi) in via Sabbionara.

LE MODIFICHE ALLE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO

Dalle 9 di lunedì 7 ottobre la linea 155, con transito da Ragone, subirà le seguenti modifiche:

• 6:45 Roncalceci-Ist. Persolino: cambia percorso e la partenza è anticipata alle 6:30.

• 12:52 Ist. Persolino-Roncalceci: cambia percorso e a San Pancrazio fontana è in coincidenza con la linea 157 per Roncalceci.

• 14:22 Faenza Autostazione-Roncalceci: cambia percorso e a San Pancrazio fontana è in coincidenza con la linea 157 per Roncalceci.

Le corse di linea 157, con transito da Ragone, dalle 9 di lunedì 7 ottobre subiranno modifiche come riportato nella tabella oraria disponibile sul sito web di Start Romagna (https://www.startromagna.it/infobus/ragone-modifiche-linee-155-157-166-dal-7-ottobre/).

Le corse delle 6:29 (giorni non scolastici) Coccolia-Ravenna Circ.ne al Molino e delle 6:38 (scolastica) Coccolia-Ravenna FS, vengono sostituite da una corsa feriale in partenza alle 6:26 da Coccolia per Ravenna FS.

La corsa delle 6:46 San Pancrazio fontana-Forlì C. Studi v. Turati cambia percorso e viene anticipata alle 6:32.

Le corse scolastiche di linea 166 con transito da Ragone verranno modificate come segue:

• Corsa delle 7:13 Russi bv. via Cupa-Scuola Media Russi: parte da via Molinaccio-Cupa alle 6:35, con deviazione fino a Ragone (nuovo orario 6:55). Da Ragone torna a San Pancrazio, dove osserva la fermata via Molinaccio-via dell’Artigianato (7:23) poi percorre via Molinaccio – via Farini – via Randi (7:25) e infine segue il percorso regolare fino a Russi Scuola Media.

• Corsa delle 13:00 Scuola Media Russi-Piazza Baccarini: percorre via Molinaccio – via Torre – via Vico – via Case Vento – via Violetta – via Brunetta – via Molinaccio, raggiunge San Pancrazio ed effettua una deviazione fino a Ragone (13:40), poi torna a San Pancrazio e percorre via Molinaccio fino a piazza Baccarini.

Per tutte le modifiche consultare il sito web di Start Romagna. Per informazioni sulla linea 166: Zaganelli Bus tel. 0545 35995.

SERVIZI A SUPPORTO DEI CITTADINI DI RAGONE

Il Consiglio territoriale di Roncalceci, in collaborazione con l’associazione di volontariato Vps (Volontari per solidarietà), organizza un servizio a supporto dei cittadini di Ragone per alleviare il disagio legato alla chiusura del ponte. Sono previsti un servizio di accompagnamento e trasporto, un aiuto per gli acquisti e il servizio “Pronto farmaco” con le farmacie di San Pancrazio e Roncalceci. Si partirà sperimentalmente dopo la chiusura del ponte ed eventuali modifiche saranno adottate in base alle necessità che emergeranno.

Aprirà, invece, entro fine ottobre il ponte su via Pugliese, in località Roncalceci, agevolando la viabilità nella zona, i cui lavori commissionati dal Comune di Ravenna sono stati rallentati dalla recente alluvione.