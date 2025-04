A seguito della recente riorganizzazione della raccolta dei rifiuti, a Brisighella si registra un aumento della Raccolta Differenziata di oltre 20 punti percentuali, superando il 75% rispetto a novembre 2024. Contestualmente, il rifiuto indifferenziato pro capite da gennaio a marzo 2025 è diminuito di oltre il 60% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Per mantenere questi dati, il Comune di Brisighella e il Gruppo Hera lanciano nel borgo medievale romagnolo “Broken Window” il progetto nato per sensibilizzare i cittadini sull’impatto ambientale dell’abbandono dei rifiuti e incoraggiarli a partecipare attivamente al mantenimento del decoro urbano

A partire dal 30 aprile e per circa un mese, saranno installate due “broken windows” – installazioni trasparenti che mostrano immagini di degrado urbano – in punti strategici del paese: presso il Parco Caduti di Nassiriya e in via Fossa, adiacente al Duomo.

“Broken Window”: una campagna per il decoro urbano ispirata a una teoria di ordine e legalità.

L’iniziativa si concretizza nell’esposizione di due totem trasparenti recanti immagini di rifiuti abbandonati e il messaggio incisivo: “Ti piace quello che vedi? I rifiuti abbandonati sono un brutto spettacolo, ma insieme possiamo evitarli. Teniamo pulita la città e l’ambiente ringrazia.” La campagna mira a stimolare la riflessione sui comportamenti individuali e a promuovere una maggiore responsabilità verso il territorio. Ispirandosi alla teoria delle “finestre rotte”, che lega i segni di disordine a un aumento di comportamenti antisociali, il progetto intende contribuire a creare un ambiente urbano più curato e rispettoso. Il “Broken Window” di Hera cerca di promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità ambientale e questa collaborazione tra pubblico e privato rappresenta un impegno concreto per un futuro più pulito e sostenibile, dove la tutela ambientale è un valore condiviso.

Attraverso un QR Code stampato sui totem, i cittadini potranno accedere a una pagina web dedicata, curata da Hera, con tutte le informazioni utili sulla corretta gestione dei rifiuti.

Un’occasione per saperne di più durante la Sagra del Carciofo Moretto.

L’installazione dei “broken windows” si inserisce in un più ampio piano di Hera per la promozione del decoro urbano e della raccolta differenziata. Un’opportunità per conoscere da vicino l’iniziativa e ricevere materiale informativo sarà offerta il 4 maggio, in occasione della Sagra del Carciofo Moretto. Presso il “Broken Window” di via Fossa sarà allestito uninfopoint attivo dalle ore 11 alle ore 19, dove saranno distribuiti gadget e sarà possibile ricevere informazioni sull’utilizzo dell’App gratuita “Il Rifiutologo”.