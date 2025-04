Stagione balneare al via con il weekend di Pasqua e i ponti del 25 aprile e dell’1 maggio. Operatori fiduciosi in vista dell’estate, considerati i dati delle prenotazioni nelle strutture ricettive. Sul futuro però regna ancora l’incertezza, in attesa di conoscere come saranno regolate le gare che riassegneranno le concessioni balneari secondo la direttiva Bolkestein.