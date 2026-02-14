La preparazione in Spagna, a Benidorm, ha consentito di allenarsi con il clima giusto per approcciare l’avvio di una stagione particolarmente lunga, con l’esordio anticipato a metà febbraio.

E infatti inizia ufficialmente nel fine settimana la stagione 2026 del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone, impegnato sabato 14 febbraio alla Coppa San Geo, in provincia di Brescia, e domenica 15 febbraio al Trofeo Mugello.

Forte del titolo tricolore conquistato in chiusura di 2025 nella cronometro a squadre U23, c’è ottimismo nello staff del team ideato da Davide Cassani nel 2019 e promosso da APT Servizi Emilia Romagna, presieduto da Gianni Carapia e diretto in ammiraglia da Francesco Chicchi, Michele Coppolillo, Mauro Calzoni e Andrea Gallo, con Gian Luca Giardini nel ruolo di project manager. Un progetto che continua a crescere gradualmente, passo dopo passo, anche grazie al supporto degli sponsor, a partire da Technipes, azienda della famiglia Barosi che produce macchine ed impianti per la pesatura, l’insacco ed il confezionamento, presieduta da Raffaele Barosi, che ha consentito al team di fare il salto di qualità a livello Continental.

Quello di febbraio è un mese già intenso, che proseguirà sabato 21 con la Firenze-Empoli e domenica 22 con Gp La Torre e Gp Misano, prima di andare ad affrontare la prima gara a tappe stagionale, il Giro della Sardegna con i professionisti dal 25 febbraio all’1 marzo.

Il roster 2026, composto da 13 atleti, vede sulla carta un bel mix tra giovani cresciuti all’interno del progetto e nuovi innesti, sia prospetti emergenti che corridori già esperti della categoria. L’obiettivo è dare continuità alla crescita tecnica e umana del gruppo.

Per questi ragazzi il sostegno di sponsor e partner tecnici di qualità rappresenta un elemento centrale del progetto. Accanto al main sponsor Technipes, azienda di Santarcangelo di Romagna, sostengono il team APT Servizi Emilia Romagna, Caffè Borbone, FTC, Suzuki Italia, Whuis.com, Pinarello, NEB18, Molino Naldoni, La Fabbrica Ava, FSA, Vision, Enervit, Selle Italia, Sidi, Salice, Biotex, Garmin, Lotto, Bertoldoshop.it, Banco BPM, Consorzio Terrabici, Personalizzandia, Bike Passion e Pneus Tecnica Faenza.

Una rete di realtà che condividono valori comuni di impegno, resilienza e spirito di squadra e che consentono al Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone di presentarsi al via della stagione 2026 con basi solide e obiettivi chiari, pronto ad affrontare le sfide sulle strade d’Italia e d’Europa.

Programma del week-end

Sabato 14 febbraio – 102ª Coppa San Geo (Ponte San Marco, BS)

164, 6 km | Partenza ore 12.30

Tommaso Anastasia, Emanuele Ansaloni, Tommaso Bambagioni, Alessandro Cattani, Marco Martini, Alessio Menghini, Nicolò Pizzi

Domenica 15 febbraio – 1° Trofeo Mugello Bike Expo (Mugello Circuit Scarperia, FI)

120, 6 km | Partenza ore 14.00

Riccardo Archetti, Mattia Ballerini, Thomas Bolognesi, Marco Martini, Leonardo Meccia, Matteo Paltrinieri, Ivan Toselli.