Prosegue l’intervento di riqualificazione stradale in via San Giovanni Bosco con la seconda fase dei lavori di asfaltatura, in programma da martedì 21 a venerdì 24 ottobre, salvo eventuali proroghe dovute alle condizioni meteo avverse o ad altre esigenze di cantiere.

Durante questo periodo, nella fascia oraria dalle 7.00 alle 18.00, sarà istituito il divieto di transito nel tratto compreso tra via Comandini e via Diamante Torelli, dove sarà in vigore anche il divieto di sosta permanente (0-24) con rimozione forzata. Per garantire la circolazione alternativa, sarà temporaneamente sospesa la Zona a Traffico Limitato in via Zuffe e in via Torricelli (nel tratto compreso tra via Zuffe e via Manfredi), così come sarà sospesa l’area pedonale di via Marescalchi nel tratto tra via Torricelli e piazza Martiri della Libertà, ad eccezione delle mattine di mercato (martedì, giovedì e sabato dalle 7.00 alle 14.00).

Nel corso dei lavori sarà inoltre consentita la circolazione in senso contrario al normale flusso veicolare in via San Giovanni Bosco (tra via Comandini e via Torricino) e in via Torricino, dove sarà obbligatorio dare precedenza e svoltare a destra su via Diamante Torelli. Ai residenti e ai frontisti delle vie interessate sarà comunque garantito il transito nelle fasce orarie serali e notturne, dalle 18.00 alle 7.00, nonché per l’intera giornata del sabato e della domenica.

Le modifiche alla viabilità saranno segnalate in prossimità del cantiere tramite apposita segnaletica temporanea, posizionata a cura della ditta esecutrice. Compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, la stessa impresa fornirà indicazioni puntuali ai residenti per consentire l’accesso alle abitazioni e alle attività. Non si escludono ulteriori modifiche alla circolazione, che verranno in ogni caso comunicate tempestivamente se necessarie.