l servizio di raccolta dei rifiuti tessili/indumenti, attivo a Cervia dal 2020, è stato progressivamente implementato negli anni a seguire ed ha consentito di raccogliere nel 2024 oltre 100 tonnellate di abiti.

Per migliorare il decoro urbano e consentire una migliore fruibilità dei contenitori, si è proceduto a una loro diversa ricollocazione.

Complessivamente, il numero dei contenitori non cambia, ma la loro nuova dislocazione permetterà di rendere più agevole la fase di sosta delle auto per i cittadini e per avere maggiori possibilità di reperire una volumetria disponibile.

Nei prossimi giorni, i contenitori degli abiti usati saranno riallocati in 15 postazioni stradali ai seguenti indirizzi: Piazza Caduti Civici 11 a Savio, via Ravenna 60 c/o stadio dei pini a Milano Marittima, via C. Forlanini 17/d (località Terme), Piazzale Donatello a Milano Marittima centro, via Gertrude Mazzotti Carli (zona coop) a Milano Marittima Sud, Traversa XIX Pineta a Milano Marittima Nord, in via Maccanetto 21 (Malva Nord), via Malva Sud 16, Viale dei Mille 31 (Cervia centro), via Tito Livio 11 e via Pinarella 68 (Pinarella), via dei Cosmonauti (Tagliata), via Farneti 2 (Montaletto), via dei Muratori 2 (Cannuzzo), via Pio La Torre 24 (Villa Inferno). Inoltre sono disponibili due postazioni presso le stazioni ecologiche di via Traversa a Pisignano e via Romea Nord a Cervia.

Si ricorda che i nuovi siti potrebbero essere soggetti a videosorveglianza, per monitorare errati conferimenti ed abbandoni.

Come fare correttamente la raccolta degli abiti usati

La raccolta degli indumenti usati va effettuata correttamente usando sacchi di dimensioni idonee, così da non bloccare le bocche di conferimento. Si raccomanda ai cittadini che trovano la bocca di conferimento bloccata, di non lasciare i sacchi a terra, ma di segnalare al Servizio Clienti Hera 800999500 (numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) il contenitore non funzionante e di conferire in altri contenitori fruibili del territorio. Le segnalazioni si possono inviare anche attraverso l’app Il Rifiutologo, che permette anche di inviare foto georeferenziate che consentono a Hera di intervenire rapidamente per ripristinare il decoro cittadino.

Si coglie l’occasione per ringraziare i cittadini per le segnalazioni pervenute in merito a tali episodi di degrado e rassicurarli sul fatto che i controlli su queste situazioni vengono effettuati regolarmente.

Info:

Lunga vita agli abiti usati – Gruppo Hera: sito web Hera

ilRifiutologo: inserendo Cervia nel campo ‘Comune’.

https://youtu.be/KRDeSCMzI1g?si=WnYKXT2UE5gEO31j: video app Rifiutologo