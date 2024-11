Per tutta la giornata di Domenica 1° dicembre Piazza del Popolo a Faenza ospiterà la quarta edizione del mercato ambulante straordinario “Mercato in Festa”, che inaugura la rassegna dei mercati domenicali prenatalizi.

Organizzato dalle Associazioni del commercio faentine, Confesercenti e Confcommercio e con il contributo e il patrocinio del Comune di Faenza, il Mercato in Festa si svolgerà dalle 8:00 alle 20:00 e giunge alla quarta edizione dopo il grande successo delle prime edizioni che si svolgono, oramai di abitudine, ad aprile e a dicembre.

L’evento rientra nelle iniziative e nei progetti che hanno l’obiettivo di dare una maggiore centralità al Mercato di Faenza, un’unicità della città e del suo Centro Storico che si vuole promuovere con più forza e determinazione, perché sia i faentini che non, li frequentino e li vivano sempre di più.

“Il mercato ambulante” commenta il Vicesindaco e Assessore con delega allo sviluppo economico Andrea Fabbri “è parte integrante dell’offerta commerciale del centro storico e l’amministrazione comunale intende promuoverlo e valorizzarlo, anche attraverso il finanziamento di questa iniziativa. Ai mercati cittadini sono anche dedicate campagne promozionali ad hoc e ricordiamo che è attivo anche il sito web www.mercatofaenza.it ”

Per Confesercenti e Confcommercio “è una bella occasione per vivere una domenica di festa nel centro commerciale naturale di Faenza e per trascorrere una giornata che accontenta tutte le fasce di età e i gusti di qualsiasi tipo di pubblico, grazie alle iniziative di animazione natalizia organizzate dal Consorzio Faenza C’entro, che entrano nel vivo”.

Durante la giornata si potranno fare acquisti, natalizi e non, sia nei banchi del mercato che nei negozi, in un clima di festa e con la comodità della navetta elettrica gratuita che farà un servizio straordinario in centro da Piazzale Pancrazi e dal Centro Commerciale Il Borgo, grazie alla disponibilità dell’agenzia Viaggi Erbaggi.

La giornata è organizzata in collaborazione con Faenza C’entro, Consorzio di promozione delle attività commerciali e artigianali del centro storico, che assicura con l’animazione natalizia la migliore atmosfera per i visitatori.