Sono aperte le selezioni per la prima Academy organizzata dalla sede di Castel Bolognese di Comecer Spa, azienda leader a livello mondiale nel settore delle tecnologie per il trattamento asettico e il contenimento, specializzata in soluzioni per l’industria farmaceutica, della medicina nucleare e rigenerativa.

L’iniziativa, in sinergia con la sede di Faenza dell’agenzia per il lavoro ADHR Group che sta selezionando otto persone da inserire nell’Academy, prenderà il via dal 14 luglio al 1 agosto in modalità full time. Il personale sarà formato e poi assunto – prima in somministrazione, poi stabilizzato – presso la sede dell’azienda, in provincia di Ravenna.

“L’Academy vedrà una prima parte in aula nella quale le nuove figure impareranno nozioni di elettronica ed elettrotecnica specifiche legate all’azienda, con un focus sulla pneumatica interna ai nostri macchinari”, ha affermato Marzio Giampieri, HR business partner di Comecer: “Saranno anche formate per una parte di lavoro a banco, dove apprenderanno concretamente le fasi di cablaggio di alcuni elementi che saranno successivamente montati sulla macchina. Chi uscirà da questa formazione, composta da un mix equilibrato tra teoria e pratica, diventerà una risorsa fondamentale nel nostro processo produttivo e lavorerà trasversalmente su tutte le commesse in produzione, oltre a essere coinvolto anche nella parte di testing e validazione della macchina, con possibilità di trasferte presso il cliente finale per le fasi di installazione”. L’obiettivo del corso è formare professionisti specializzati nel funzionamento di impianti elettrici e sistemi elettronici, in grado di controllare il corretto funzionamento di quadri elettrici, impianti industriali e altri sistemi che richiedono un’organizzazione precisa dei collegamenti. “Cerchiamo periti elettrici, elettronici ed elettrotecnici o persone che abbiano la qualifica di ‘Operatore Impianti Elettrici’, solitamente rilasciata dalle scuole professionali. Saranno assunti prima in somministrazione poi stabilizzati, con possibilità di crescere all’interno dell’azienda”, ha affermato inoltre Miriam Ciaramella, Recruitment Developer Manager di ADHR Group per l’area Emilia-Romagna.

Comecer Spa – azienda con oltre 450 dipendenti, che negli ultimi cinque anni ha raddoppiato il fatturato chiudendo il 2024 con utili per 128 milioni di euro – eccelle nelle tecnologie destinate a radioterapia e radiochimica, realizzando sistemi schermati per la manipolazione sicura di sostanze radioattive, oltre ad isolatori personalizzati per il trattamento di sostanze sterili o tossiche utilizzate in ambito farmaceutico, chimico, alimentare, aerospaziale e nella coltura cellulare. Attualmente fa parte del gruppo Life Sciences di ATS Corporation, azienda canadese quotata alla Borsa di Toronto e New York.

“L’azienda sta investendo molto sulla riorganizzazione interna per quanto riguarda il reparto elettrico”, ha aggiunto Ciaramella: “Punta in modo significativo sul consolidamento di figure specializzate a livello tecnico, ma molto difficili da trovare sul mercato. Per questo è nata l’Academy. Il nuovo personale, una volta stabilizzato, avrà 14 mensilità e potrà da subito usufruire della mensa interna all’azienda”.

Le candidature possono essere inviate entro l’11 luglio a faenza@adhr.it o recandosi direttamente presso la filiale ADHR Group in Piazza Martiri della Libertà (Faenza) o cliccando qui.