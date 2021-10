Si avvierà il prossimo 4 ottobre a partire dalle ore 10, la giornata per la parità di genere nei porti che si terrà in modalità ibrida, con live streaming accessibile a tutti.

È previsto un intervento di chiusura da parte del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Prof. Enrico Giovannini, il quale ha dato l’input per l’avvio di azioni in tema di superamento delle disuguaglianze.

Come noto,Assoporti insieme a tutte le Autorità di Sistema Portuale, all’interno del progetto- Women in Transport – the challenge for ItalianPorts–ha redatto e sottoscritto il Patto per la Parità di Genere nello scorso mese di agosto. Scopo del documento:la lotta contro le disuguaglianze di genere, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nonché le priorità dell’Unione Europea e del PNRR.

Dopo l’adesione della totalità delle AdSP, il Patto è stato presentato alle altre associazioni di categoria del cluster e alle parti sociali che hanno subito colto la rilevanza del documento. Lo scopo del Patto è quello di migliorare le condizioni di lavoro femminile, di valorizzare le attività svolte dalla componente in questione e di definire politiche aziendali che coinvolgano tutti i livelli dell’organizzazione. Ciò al fine di sensibilizzare, formare e comunicare con tutte le lavoratrici e i lavoratori per consentire parità di trattamento, pari rappresentanza e la generale promozione di ambienti di lavoro che favoriscano la piena collaborazione per sconfiggere le disuguaglianze.

Per dare maggiore diffusione del documento, avviando una campagna di sensibilizzazione sui territori, il prossimo 4 ottobre sarà dato il via alla Giornata per la Parità di Genere che partirà dall’evento in sede di Assoporti (con collegamento a distanza in live streaming). Successivamente, diverse AdSP organizzano seminari, incontri ed altre iniziative sui propri territori sullo stesso tema con numerose personalità che interverranno. Il secondo evento, organizzato da Propeller Club Ravenna ed Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, si terrà alle ore 19 del giorno giovedì 7 ottobre e sarà possibile seguirlo in presenza.

Ricordiamo che il progetto di Assoporti e delle AdSP,Women in Transport – the challenge for ItalianPorts,mira a rafforzare l’impiego delle donne nei porti e offrire pari opportunità per le donne e gli uomini in questa fase di transizione, anche ma non solo digitale, del lavoro portuale.