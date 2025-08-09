Ha preso il via ieri sera (venerdì 8 agosto) la Festa del Mare di Marina di Ravenna, con il concerto dei Moka Club dedicato alla donazione di sangue, organizzato da ADVS Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale, in collaborazione con la Pro Loco di Marina di Ravenna.

Un evento benefico, volto a sensibilizzare la cittadinanza sulla importanza della donazione di sangue e plasma, che ha fatto registrare una Piazza Dora Markus da tutto esaurito.

Più di una volta durante il concerto i Moka Club hanno sottolineato l’importanza di donare il sangue invitando le persone a recarsi ai punti informativi di ADVS allestiti in piazza, dove i volontari fornivano informazioni per iniziare a donare e distribuivano gadget.

“Il successo dei Moka Club è assicurato e ormai il loro concerto per la donazione di sangue è diventato un momento irrinunciabile – spiega Flavio Vichi, Responsabile della Comunicazione di ADVS – Sono state tante le persone che si sono avvicinate ai nostri punti informativi e hanno compilato il modulo di contatto manifestando la concreta intenzione di iniziare il percorso del dono.

Ringraziamo la Pro Loco di Marina di Ravenna che ci ha ospitato e tutto lo staff dei Moka Club che si sono esibiti in questo concerto davvero speciale”.

La donazione di sangue ed emoderivati richiede poco tempo e possono compierla tutti: basta avere 18 anni, pesare almeno 50kg ed essere in buona salute. ADVS aspetta tutti quelli che vogliono iniziare a donare il sangue, presso la propria sede all’ospedale civile di Ravenna (vicino ai locali del vecchio Pronto Soccorso).

Per informazioni: Segreteria A.D.V.S. – Tel. 0544/403462 oppure www.advsravenna.it o pagina Facebook: ADVS Ravenna