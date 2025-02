Al via la diciottesima edizione del Festival delle Culture

La diciottesima edizione del Festival delle Culture ha come titolo “Oltre il conflitto” e propone una riflessione partendo dalle parole di Eleanor Roosevelt: “Dove iniziano i diritti umani? In piccoli luoghi, vicini a casa, così intimi e concreti che non appaiono su nessuna mappa del mondo”. Perché la difesa della dignità delle persone parte dagli spazi abitati quotidianamente: i quartieri, le scuole, i luoghi di lavoro, le abitazioni.

Questa edizione mantiene immutati l’impegno e l’intensità sui temi dei diritti umani, del dialogo interculturale e della solidarietà. Si propone di approfondire l’importanza della conoscenza e dell’impegno di ciascuno per una società più libera e giusta, per contribuire a un nuovo umanesimo multipolare, soluzione pacifica, solidale e alternativa per andare oltre i conflitti presenti e futuri. Comprendere la complessità della realtà che viviamo permette di andare oltre i pregiudizi, contrastando attivamente, in ogni ambito e luogo, le discriminazioni e il razzismo in tutte le sue forme.

Il Festival delle Culture, promosso dal Comune di Ravenna – unità organizzativa Politiche per l’immigrazione e la cittadinanza, si avvale della collaborazione di istituzioni culturali, comunità migranti, associazioni, enti del terzo settore, cittadini e del contributo di artisti e intellettuali. L’obiettivo è affrontare i grandi temi interculturali, utilizzando i diversi linguaggi esistenti – letterario, musicale, artistico, teatrale, giornalistico – per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della convivenza civile.