Al via la costruzione del nuovo terminal crociere di Ravenna

Oggi si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra organizzata da Ravenna Civitas Cruise Port (RCCP) per l’inizio ufficiale della costruzione del suo nuovo terminal crociere di 10.000 metri quadrati a Porto Corsini (Ravenna).

“Si tratta di un traguardo importante sia per l’Autorità Portuale di Ravenna, sia per i nostri partner e per la comunità locale”, ha dichiarato Daniele Rossi, Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna. “Il nuovo terminal dimostra l’impegno dell’industria crocieristica nell’investire nello sviluppo sostenibile di Ravenna, garantendo agli ospiti la possibilità di godere di questo meraviglioso territorio e portando nuovi posti di lavoro nella regione”.

Il nuovo terminal, il cui progetto è stato sviluppato da Cruise Terminals International e Royal Caribbean Group, aprirà a tutte le compagnie di crociera nel 2026, e potrà ospitare due navi contemporaneamente. Il terminal si integrerà con il paesaggio e gli spazi verdi pubblici; l’intero sito, di ben12 ettari, sarà abbracciato dall’ambiente pinetale e costiero circostante, e includerà percorsi pedonali e ciclabili e aree dedicate all’intrattenimento; ne beneficeranno anche le comunità locali e i visitatori non crocieristi.

Inoltre, il terminal conseguirà la certificazione Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Gold, diventando così il primo terminal certificato LEED in Italia. Il progetto sostenibile si concentrerà sull’efficienza energetica, sulla generazione di energia rinnovabile, sul riciclaggio e sulla gestione dei rifiuti e sull’approvvigionamento sostenibile dei materiali. L’Autorità Portuale investirà anche nel cold ironing, la tecnologia per l’alimentazione elettrica delle navi da banchina, il che significa che le navi in porto potranno spegnere i motori.

“Siamo onorati di collaborare con l’Autorità Portuale di Ravenna a questo entusiasmante progetto”, ha dichiarato Anna D’Imporzano, Direttore Generale di RCCP. “Questa nuova struttura avrà un design architettonico straordinario, audace e sostenibile, e aspetti tecnologici innovativi che non solo miglioreranno l’esperienza per i crocieristi, ma coinvolgeranno anche la comunità locale”.

Il nuovo terminal convaliderà lo status del porto di Ravenna come homeport di livello mondiale per le navi da crociera per iniziare e terminare i loro itinerari. Gli studi di settore mostrano che un passeggero imbarcante o sbarcante spenda in media 385 dollari e, con il terminal che probabilmente genererà da 100 a 200 posti di lavoro diretti e indiretti al giorno in una varietà di posizioni, la nuova struttura contribuirà a fornire un impatto economico positivo in tutta la regione.

“La posa della prima pietra di oggi rappresenta un momento cruciale per Ravenna, per la comunità e per l’industria crocieristica”, ha dichiarato Graham Olver, CEO di CTI. “Offrendo posti di lavoro, impatto economico e una struttura certificata LEED Gold, il nuovo terminal è davvero una vetrina di ciò che si può ottenere quando l’innovazione incontra la passione”.

Ravenna e i suoi dintorni sono noti per le loro straordinarie bellezze naturali e la calda ospitalità. I visitatori potranno vivere e godere di ricchi tesori storici e culturali, arte e architettura, natura incontaminata e spiagge e cucina tradizionale italiana.

Gli architetti di Atelier(s) Alfonso Femia e il team di ingegneri di RINA Consulting lavoreranno con RCCP e i suoi partner per costruire un terminal all’avanguardia integrato con il paesaggio.

“Siamo onorati di partecipare alla cerimonia di posa della prima pietra che celebra il prossimo passo nel viaggio verso lo sviluppo di un nuovo terminal crociere certificato LEED Gold nel cuore dell’Europa”, ha dichiarato Joshua Carroll, Senior Vice President, Destination Development, Royal Caribbean Group. “Questo progetto non sarebbe stato possibile senza il duro lavoro e il sostegno costante di tante persone e ringrazio l’Autorità Portuale, il Comune di Ravenna, la Regione Emilia Romagna e tutta la comunità portuale e cittadina che ci hanno accolto e sostenuto fin dall’inizio”.

Il coinvolgimento della comunità è stato al centro di tutta la fase di progettazione del nuovo terminal, che si appresta a diventare un punto di riferimento simbolico a Ravenna e un punto focale per attività ed eventi. Il terminal a due piani sarà dotato di un centro per gli equipaggi delle navi, un ufficio informazioni turistiche, e aree per gustare la cucina locale. L’edificio del terminal sarà collegato alle navi tramite una passerella sopraelevata che corre per quasi tutta la lunghezza il molo.

Gli ospiti potranno godere di un’incredibile vista sul mare e sulle spiagge di Ravenna mentre imbarcano sulla loro nave attraverso passerelle mobili d’imbarco (fingers) di nuova generazione. Nei giorni in cui non ci saranno navi ormeggiate a banchina, il terminal e la sua passerella sul mare saranno aperti per eventi pubblici e privati tra cui competizioni sportive, presentazioni artistiche e letterarie e molto altro. Gli ampi spazi al piano terra offriranno anche l’opportunità di organizzare fiere e altri grandi eventi.