Avrà inizio il 2 aprile iniziativa in chiave educational “Comunità Digitale di Prossimità”, pensata per costruire e mettere a disposizione delle comunità locali un ambiente collaborativo e interconnesso in grado di sfruttare le potenzialità delle tecnologie digitali e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

In un momento storico in cui l’utilizzo dei social media e dell’Intelligenza Artificiale (IA) è sempre più pervasivo, è fondamentale per le istituzioni locali promuovere presso le comunità di riferimento un approccio consapevole e responsabile, contribuendo alla costruzione di un modello replicabile di innovazione sociale e digitale. Questo il perimetro in cui si inserisce il progetto «Comunità Digitale di Prossimità», con il fine dichiarato di educare le generazioni più giovani e, più in generale, la comunità civile all’utilizzo efficace e in sicurezza delle innovazioni tecnologiche, fornendo loro gli strumenti per valutare la credibilità delle fonti online e sviluppare competenze di data literacy.

Gli obiettivi di questo progetto mirano a creare una maggiore consapevolezza sull’uso delle tecnologie digitali, a educare la comunità, in particolare le fasce più giovani, all’uso consapevole dei social media e sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e, infine, promuovere la partecipazione attiva della comunità, promuovendo l’interazione con modalità attive che stimolino la discussione e la condivisione di esperienze. Durante i workshop, saranno infatti applicate metodologie di co-creazione come l’Open Innovation e il Design Thinking.

Gli eventi sono tutti a partecipazione libera e gratuita, senza necessità di iscrizione. Per facilitare la partecipazione di tutti, è previsto per ciascuno dei cinque appuntamenti anche un collegamento da remoto. I link per partecipare online sono disponibili sul sito dell’Unione alla pagina: https://www.romagnafaentina.it/vivere-il-comune/eventi/evento-culturale/comunita-digitale-di-prossimita.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’Unione della Romagna Faentina oppure contattare comunitadigitali@retex.com.