Iniziate le operazioni di demolizione, bonifica e messa in sicurezza dello scheletro del magazzino Lotras in via Deruta, andato distrutto nell’incendio del 9 agosto 2019. Ci vorranno 5 mesi per rendere agibile il sito nel frattempo divenuto di proprietà della Lotras stessa. Dopo potrà partire il percorso di rigenerazione.

I lavori sono stati affidati all’azienda Ireos, in passato intervenuta dopo la tragedia del Ponte Morandi e nelle operazioni di recupero della Costa Concordia.