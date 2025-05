Da giovedì 22 a domenica 25 maggio le strade del centro di Alfonsine torneranno a vestirsi a festa per la 40esima edizione della Sagra delle Alfonsine. Grazie all’impegno di tanti volontari, associazioni e attività, l’ultimo weekend di maggio sarà pieno di occasioni di ritrovo in attesa della stagione estiva.

Piazza della Resistenza e piazza Gramsci faranno da cornice per quattro serate che ospiteranno eventi, stand gastronomici, mostre e attività per tutte le età. Numerose saranno le proposte quotidiane, grazie all’adesione delle associazioni locali e di alcuni artisti che si esibiranno sui palchi della festa. Varie anche le proposte gastronomiche lungo il percorso, dalla tradizione romagnola alla cucina umbra, un’ampia offerta per tutti i gusti.

Giovedì 22 maggio la sagra verrà inaugurata alle 18 all’auditorium del museo della Battaglia del Senio; alle 19.45 da pizza della Resistenza partirà la camminata non competitiva a cura della Podistica Alfonsinese. Sempre in piazza della Resistenza, alle 21 lo spettacolo del gruppo Arca e in piazza Gramsci alle 21.30 le proiezioni fotografiche di Roberto Sauli (a cura del fotoclub Controluce).

Venerdì 23 maggio alle 20.30 in piazza Gramsci sfilata di moda con la partecipazione di U-Dance e dell’associazione Equilibrium (a cura della rete di imprese Alfonsinè); alle 21 in piazza della Resistenza il concerto Coro inverso.

Sabato 24 maggio alle 16 da piazza Gramsci partirà una pedalata per giardini a cura di Avis, Pro loco, parrocchie di Alfonsine e associazione Giardino e dintorni. Sempre in piazza Gramsci, alle 21 lo spettacolo «La diva, il dolore, il tempo» dedicato a Mia Martini e Ivano Fossati e il saggio di ginnastica artistica a cura di Saga in piazza della Resistenza.

Ultimo giorno di festa domenica 25 maggio con una gimkana trattoristica alle 14.30 in piazza della Resistenza, mentre la sera dalle 21 gli spettacoli Nil do Brasil e del gruppo Milleluci animeranno le due piazze della festa.

In occasione della Sagra sarà aperta al pubblico anche in orario serale la mostra «Ingredienti per un quadro. Giulio Ruffini e la metafisica della dittatura» allestita nella galleria del museo della Battaglia del Senio fino al 2 giugno; nell’atrio del museo invece l’Università popolare per adulti di Alfonsine esporrà i lavori realizzati durante i corsi e i laboratori di quest’anno.

L’atrio del teatro Monti ospiterà la mostra di creazioni artigianali e artistiche a cura di Cif di Alfonsine e le mostre a cura del circolo filatelico «Vincenzo Monti».

Giovedì 22 maggio sarà presente inoltre un ufficio postale temporaneo dalle 16 alle 20 con annullo speciale dedicato e saranno a disposizione una cartolina commemorativa e il libro appena edito di Giovanni Zanzi Antonio Zampighi un architetto per le Alfonsine, realizzato in collaborazione con il circolo filatelico.

Lungo il percorso si affiancheranno associazioni e attività, per esporre e informare su prodotti e offerta territoriale. Tra questi anche il Free to fly, che lancia una chiamata per artisti, professionisti ma anche dilettanti, che vogliano mettersi in gioco per realizzare il nuovo logo del centro giovanile. Possono partecipare singoli individui oppure gruppi, che dovranno inviare la propria candidatura e un’idea progettuale entro e non oltre mercoledì 21 maggio. Le proposte ricevute saranno esposte durante i quattro giorni di sagra e il vincitore verrà decretato sulla base dei voti ricevuti da tutti gli under 18 che passeranno dallo stand per votare. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Alfonsine.

Torna anche la «Sagra dei piccoli», uno spazio riservato ai bambini e curato da Casa Monti dedicato alla conoscenza della riserva di Alfonsine e ai suoi abitanti. Durante le serate l’operatrice del Ceas Bassa Romagna sarà a disposizione per giochi, attività e laboratori a tema. Presso lo stand sarà inoltre allestito anche un angolo dedicato alla lettura, con una vasta scelta tematica curata dalle bibliotecarie della biblioteca comunale «Pino Orioli».

Giunge alla quinta edizione anche il concorso «Spaventapasseri: la sagra nei giardini», ideato per coinvolgere gli abitanti della città abbellendo i propri spazi aperti con la creazione di uno o più spaventapasseri da giardino o da balcone; per partecipare è sufficiente scattare una foto e inviarla entro sabato 24 maggio; domenica 25 maggio alle 20 in piazza della Resistenza saranno decretati i vincitori.

Gli spaventapasseri saranno inoltre protagonisti arricchendo di colori e allegria le strade del centro, insieme a balle di paglia decorate e macchine agricole di ieri e di oggi.

Il programma completo della sagra è disponibile al link https://www.comune.alfonsine.ra.it/Vivere-il-comune/Eventi/40a-Sagra-delle-Alfonsine.

Per ulteriori informazioni e per il regolamento del concorso, contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Alfonsine allo 0545 299648, mail infocultura@comune.alfonsine.ra.it.