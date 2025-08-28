Prende il via oggi, giovedì 28 agosto, la 38ª edizione della Festa delle Sfogline, organizzata dalla Pro Loco di Massa Lombarda con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna e del Comune di Massa Lombarda. L’appuntamento, che si terrà fino a mercoledì 3 settembre nell’Area Feste di Massa Lombarda, è dedicato a un’arte antica e preziosa: quella della sfoglia tirata col matterello.

In un’epoca in cui la maggior parte delle famiglie si affida a macchine a manovella o a pasta già pronta, la Festa delle Sfogline valorizza un mestiere e una passione che rischiavano di perdersi. Per una settimana l’abilità e la manualità delle sfogline, professioniste e non, saranno protagoniste assolute della manifestazione: il tutto accompagnato da musica dal vivo e dagli stand gastronomici, dove i piatti di pasta fresca verranno serviti ai visitatori.

L’evento clou della festa sarà la Gara delle Sfogline, in programma sabato 30 agosto alle ore 21. Donne e uomini si sfideranno a colpi di matterello per realizzare la sfoglia più perfetta, rispettando tradizione e caratteristiche tecniche. La gara sarà condotta da Mauro Marani, con l’accompagnamento musicale di Helenia, e si concluderà con l’esibizione di Gabriele Bertozzi.

“La Festa delle Sfogline è un appuntamento che unisce cultura gastronomica, socialità e divertimento – dichiara il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi –. Ringrazio la Pro Loco per l’impegno costante nell’organizzazione e tutti i volontari che contribuiscono al successo di questa manifestazione, che valorizza una tradizione autentica del nostro territorio e ogni anno richiama un pubblico numeroso”.