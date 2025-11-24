È in programma nella giornata di sabato 29 novembre (orari 9.30-13.30 e 17.30-19.30) alla sede della foodcoop Stadera, in via Cesari 73 a Ravenna, l’open day di “Sferruzziamo insieme – Un cappellino per la Palestina”, un progetto di raccolta fondi per la Palestina organizzato da Arci Ravenna in collaborazione con la stessa Stadera-Spazio Mercato Cooperativo.

L’iniziativa, alla cui ideazione hanno preso parte diversi circoli e associazioni, intende stimolare chiunque ne abbia voglia e possibilità, a realizzare – a maglia o a uncinetto – cappellini o berrettini di diversi diametri, che saranno poi “indossati” da una gamma di prodotti alimentari del negozio ravennate di Stadera.

L’idea è quella di creare momenti condivisi di incontro per creare i cappellini, utilizzando filati avanzati e di recupero.

I cappellini verranno poi venduti da Stadera; il ricavato delle vendite verrà devoluto a REC (Remedial Education Center), organizzazione no profit che collabora con Arci e che da decenni lavora a Gaza nell’ambito socio-educativo.