Con “San Pancrazio Sicura”, il Comune di Russi avvia un intervento organico di valorizzazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di restituirli alla comunità in condizioni di ordine, sicurezza e bellezza.

Il progetto, reso possibile grazie alla firma dell’Accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna, che lo ha cofinanziato in attuazione degli obiettivi previsti dall’art. 6 L.R. N. 24/2003, promuove una cultura della corresponsabilità e della sicurezza condivisa, fondata sulla collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e residenti.

Negli ultimi anni la comunità di San Pancrazio ha segnalato la necessità di una maggiore cura e presenza negli spazi pubblici. Da qui nasce questo progetto, che interpreta la sicurezza come attenzione, relazione e partecipazione, oltre che come semplice controllo.

L’attenzione si concentra sui luoghi più vissuti della frazione: il Parco Silvestroni, l’area scolastica di via Lama, con il relativo parcheggio, e la zona dello stadio “Danilo Neri”.

Gli interventi previsti comprendono sia azioni di riqualificazione fisica sia attività educative e ricreative gratuite rivolte ai bambini e ai ragazzi, con l’obiettivo di riportare vitalità nei luoghi della quotidianità.

Nel Parco Silvestroni e nell’area del parcheggio scolastico saranno installate nuove telecamere di videosorveglianza e potenziati i punti luce per aumentare la visibilità nelle ore serali.

È inoltre previsto il ripristino della recinzione e la messa in sicurezza del campetto da calcio. Verranno aggiunti nuovi giochi per la fascia 0-6 anni, un percorso vita per adulti e realizzati interventi di manutenzione delle attrezzature esistenti, così da rendere il parco più accogliente e inclusivo per tutte le età. Sarà installata anche una bacheca civica per migliorare la comunicazione con i cittadini.

Il campo da calcio “Danilo Neri” sarà oggetto di interventi di manutenzione e miglioramento alla tribuna e agli spogliatoi, rendendo l’impianto più sicuro e fruibile e rafforzando il ruolo dello sport come spazio di aggregazione e inclusione.

Accanto alle opere materiali, il progetto investe anche sulla dimensione educativa. Al risultato importante raggiunto quest’anno con l’attivazione della nuova classe prima della scuola primaria “M. Fantozzi”, si aggiungeranno attività e laboratori per il centro pomeridiano, percorsi di educativa di strada (con interventi socio-educativi informali nei luoghi di aggregazione dei giovani) e attività sportive gratuite per i ragazzi più grandi, per offrire opportunità sicure di socialità anche nel tempo extrascolastico.

Sul fronte della vigilanza, è previsto un rafforzamento del presidio del territorio, attraverso l’avvio di un sistema di sicurezza sussidiaria, svolto da un istituto di vigilanza in collaborazione con Polizia Locale e Forze dell’Ordine, con particolare attenzione alle ore serali.

«La sicurezza – dichiara la Sindaca Valentina Palli – non può essere realizzata solo dall’Amministrazione. È un percorso che richiede il contributo di tutta la comunità. Per questo “San Pancrazio Sicura” prevede incontri pubblici, giornate di pulizia collettiva, laboratori educativi e attività di cittadinanza attiva: strumenti per rendere ogni abitante protagonista della cura del proprio territorio. Questo è un investimento per una comunità più unita e consapevole, in cui la sicurezza nasce dalla cura degli spazi e dal legame tra le persone che li vivono ogni giorno».