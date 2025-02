Un progetto per stare insieme, abbattere la solitudine e riscoprire il valore della comunità. Con questo obiettivo prende il via “Insieme: Un Progetto per Contrastare la Solitudine Anziana a Faenza e Brisighella”, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale PiGreco – SEMI di Intercultura APS, in collaborazione con Pubblica Assistenza Città di Faenza ODV, Rumore di Fondo APS e Circolo MCL G. Fanin.

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna (Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazione del terzo settore, D.G.R. 903/24 – Fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), prevede una serie di iniziative culturali e ricreative dedicate agli over 65 del territorio, con l’obiettivo di combattere l’isolamento sociale e favorire momenti di aggregazione e svago.

Il primo appuntamento sarà una festa di apertura in occasione del Carnevale, che si terrà presso MCL a Faenza in Via Severoli n. 12, il 21/02/2025 alle ore 19:00.

L’evento, gratuito, sarà un’occasione per conoscere il progetto e trascorrere una serata in compagnia, con musica dal vivo, intrattenimento, buffet e tanto divertimento!

E’ richiesta la prenotazione al numero 347 078 3652 (Flavio Venturi).

“Vogliamo creare spazi di incontro per gli anziani, dove possano sentirsi accolti, coinvolti e parte attiva della comunità”, spiega Enrico Savorani, presidente di PiGreco – SEMI di Intercultura APS.

Il progetto Insieme si svilupperà lungo tutto il 2025, con un calendario ricco di iniziative, tra cui:

✔ Tombolate, pizzate e corsi creativi (acquerello, teatro, musica)

✔ Corsi di alfabetizzazione digitale per imparare a usare smartphone e social media

✔ Escursioni, spettacoli e incontri per favorire la socializzazione

✔ Servizio di trasporto assistito gratuito per facilitare la partecipazione