È ufficialmente partito il progetto “Imparare a Crescere: Empowerment e Donne in Azione”, promosso da PiGreco – SEMI di Intercultura APS con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, per promuovere l’autonomia, la consapevolezza e la presenza femminile nei settori economici, scientifici e tecnologici.

La prima tappa si è svolta nella suggestiva Palestra della Scienza di Faenza, che ha ospitato un incontro laboratoriale con le ragazze dell’ITIS “Bucci” – Progetto IT_IS Pink. Durante la mattinata, le studentesse hanno incontrato professioniste provenienti dai settori della tecnologia, della progettazione europea, del marketing digitale e del diritto, per riflettere insieme sul tema “donne e lavoro” in ambiti a prevalenza maschile. Un ringraziamento speciale va alla Palestra della Scienza per l’ospitalità, e alle realtà che hanno reso possibile l’incontro: ArteLuce, Redify e l’Avvocato Sabrina Santandrea.

Il progetto prosegue quest’estate con “La Scienza in Rosa”, un campo estivo STEM per bambine dai 6 ai 10 anni che si terrà presso il Rione Verde di Faenza, dal 30 giugno all’11 luglio 2025. Due settimane di esperimenti, laboratori scientifici e gite educative pensati per stimolare la curiosità e la fiducia delle bambine verso le materie tecnico-scientifiche. Il campus è co-finanziato dal progetto: è previsto solo un rimborso spese comprensivo di gite e pranzi, più la quota associativa di PiGreco – SEMI.