Le Unità Operative Dipendenze Patologiche di Faenza e Lugo danno ufficialmente il via a una nuova edizione di “Fra le Righe”, progetto di prevenzione che mette al centro la peer education.

Chi sono i peer? Giovani tra i 18 e i 28 anni che, dopo una formazione specifica su alcol, sostanze e digital risk, diventano protagonisti di attività di prevenzione tra pari: partecipano a eventi pubblici per fare informazione, realizzano contenuti social (Instagram, TikTok, Facebook) a tema prevenzione, propongono etilometri volontari e gratuiti durante le serate locali.

Sono invitati a inviare la candidatura i ragazzi tra i 18 e i 28 anni, residenti nel territorio faentino, lughese o limitrofo, interessati al mondo della prevenzione e delle sostanze psicotrope.

I partecipanti, sotto la supervisione di operatori esperti, prenderanno parte a un incontro conoscitivo, quattro incontri formativi, due incontri di social lab per creare messaggi digitali, uscite serali per attività sul territorio e test etilometrici.

Per candidarsi scrivere a valentina.salsano@auslromagna.it indicando nome e cognome, numero di telefono, età, città di residenza. Le selezioni sono aperte fino al 15 settembre.