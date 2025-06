Ha preso avvio oggi, 9 giugno, nel distretto di Faenza, il progetto “CARDIO-VIS nelle Case della Comunità”, un’importante iniziativa di sanità territoriale che punta a garantire un’assistenza cardiologica più accessibile e mirata alle persone più fragili del territorio.

In fase sperimentale, il progetto prevede l’attivazione di un ambulatorio cardiologico settimanale a rotazione presso le Case della Comunità di Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo e Casola Valsenio; oltre all’attività clinica, è previsto un confronto diretto e costante tra gli specialisti cardiologi, i professionisti delle Case della Comunità e i Medici di Medicina Generale, per una presa in carico più integrata ed efficace dei pazienti.

In una logica di rafforzamento del legame Ospedale-Territorio, i Medici di Medicina Generale potranno ora richiedere visite cardiologiche per pazienti fragili direttamente presso la Casa della Comunità di riferimento, attivando una prenotazione centralizzata tramite la segreteria della Cardiologia dell’Ospedale Faenza.

Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una sanità di prossimità davvero centrata sul paziente, capace di portare servizi specialistici nei luoghi più vicini e familiari per le persone, soprattutto per quelle più fragili (grandi anziani e disabili).