Al via il percorso partecipato per elaborare le strategie dell’Hub urbano e rilanciare il centro

Al via il percorso partecipato per elaborare il piano strategico triennale dell’Hub urbano di Faenza. L’Hub urbano includerà il centro storico e l’area del Borgo Durbecco attorno a Corso Europa: 500 tra attività commerciali, artigianali e culturali.

Terminato lo studio di fattibilità attorno al progetto, costituita la cabina di regia, ora è il momento di elaborare strategie per attrarre investimenti, per riqualificare spazi urbani e promuovere il centro, sostenendo al contempo le imprese, ripensando la mobilità sostenibile e il sistema di parcheggi, elaborando nuove strategie per il commercio, gestendo e valorizzando anche gli spazi sfitti.