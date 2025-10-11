Riolo Terme dà il via a un nuovo progetto di partecipazione attiva dedicato alle donne del territorio. “Riolo Terme – Città di Tutte” è un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di co-creare una Mappa-Azione di Genere e Generativa della città.

Si tratta di un percorso partecipativo supportato dalla cooperativa sociale Atlantide con il coordinamento decisionale del Comune e prende forma attraverso una serie di focus group tematici, pensati per dare voce a diverse esperienze femminili, stimolare il confronto e individuare bisogni, criticità e opportunità per rendere la città sempre più inclusiva e attenta alle pari opportunità.

Gli incontri, che vedranno anche la collaborazione di Principi Attivi, si svolgeranno presso la Rocca di Riolo Terme, secondo il seguente calendario:

– Mercoledì 15 ottobre

• ore 17:00 – 18:30 → Mamme

• ore 19:00 – 20:30 → Lavoratrici

Mercoledì 22 ottobre

• ore 17:00 – 18:30 → Donne over 65

• ore 19:00 – 20:30 → Donne giovani

Ogni appuntamento sarà uno spazio di ascolto e confronto in cui le partecipanti potranno contribuire con le proprie esperienze alla costruzione di un documento strategico che rappresenti i bisogni di genere nella vita quotidiana.

Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della Legge regionale 15/2018 e promosso dal Comune di Riolo Terme con la collaborazione di Atlantide e il supporto del programma PartecipazioneER.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di candidatura al seguente link: https://forms.gle/GE14sNsAUPxR59Yr9.