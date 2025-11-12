La giornata inaugurale del NOAM Faenza Film Festival si è aperta con le sezioni NOAM Lab e NOAM Youth, che vedono tra gli ospiti il regista Lorenzo Quagliozzi e il produttore Riccardo Copreni, con i cortometraggi Arca e Playing God. L’evento è a cura del Cineclub Il Raggio Verde di Faenza. Nel pomeriggio spazio a It Felt Like Love (2013) di Eliza Hittman, che sarà protagonista della retrospettiva e della masterclass conclusiva del festival. La serata prosegue con l’anteprima nazionale di Sorry, Baby di Erica Victor e con l’inaugurazione della mostra fotografica Western Simulacrum del regista e artista visivo Emanuele Mengotti, con la sonorizzazione del musicista veneziano Enrico Coniglio. A chiudere la giornata, l’omaggio a Robert Redford con Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) di George Roy Hill.

La seconda giornata vede protagonista Martina Mele, ospite del NOAM Lab con Rapacità, seguita dalle proiezioni dei cortometraggi in concorso provenienti da Stati Uniti e Canada. Tra i titoli più attesi l’anteprima italiana di Made from Leakproof Plastic di Anastasiya Mykhaylova, presente in sala insieme al produttore Patrick Verlin. Nel pomeriggio spazio a Beach Rats (2017) di Eliza Hittman, presentato dalle content creator Elisa Pellegrino e Matilde Sant’Antonio, e a Cobre // Copper di Nicolás Pereda, in anteprima italiana. Tra gli appuntamenti extra, il NOAM Talk “L’America secondo Federico Buffa”: il celebre giornalista sportivo sarà intervistato da Marco Lovisato. In serata, infine, l’attesissima anteprima nazionale di The Smashing Machine di Benny Safdie, in collaborazione con I Wonder Pictures.

Il terzo giorno di festival accoglie al Cinema Sarti il regista Giuseppe Fonti con la prima del cortometraggio Il posto vuoto, seguito da pellicoli di autori emergenti provenienti da Messico, USA e Canada. In programma anche la sezione NOAM Youth con Nostos di Mauro Zingarelli, e due anteprime italiane in concorso, Paying for It di S.Y. Lee e Plainclothes di Charlie Emmi. Il pomeriggio prosegue con il talk Il cuore affamato delle ragazze con Maria Rosa Cutrufelli, e in serata con la proiezione nazionale di Rebuilding di Max Walker-Silverman, presentata dall’associazione longtake in comagnia di Andrea Chimento. A seguire, dalle 23:00, il NOAM Party con DJ Set di Goedi e DJ Cobo presso il Giradischi Club di Faenza