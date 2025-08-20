A Bagnara di Romagna sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza sismica del palazzo municipale.

L’intervento garantirà all’edificio un adeguamento alle più recenti norme antisismiche, che consentiranno di risolvere una serie di vulnerabilità individuate dalle analisi tecniche. Il costo è di 482.917,93 euro, di cui 457.950,16 finanziati con contributo regionale e 24.967,77 finanziati da risorse proprie dell’ente.

Per tutta la durata del cantiere – circa un anno – i servizi al cittadino sono stati dislocati in piazza IV Novembre al civico 6 (ex sala sociale, accanto alla casa della salute).

Urp, anagrafe, elettorale e stato civile saranno aperti il lunedì e mercoledì dalle 8.15 alle 13.15, il martedì dalle 15 alle 17 (secondo e quarto del mese), il venerdì dalle 8.15 alle 12.15, il sabato dalle 9 alle 11 (primo e terzo del mese); chiuso il giovedì.

Gli sportelli Cup e socio-educativo sono aperti il lunedì e mercoledì dalle 8.15 alle 13.15, il martedì dalle 9.15 alle 13.15 e il venerdì dalle 8.15 alle 12.15; chiusi giovedì e sabato.