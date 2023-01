Prende il via a febbraio “Sulla buona Strada“, il nuovo format di esperienze da vivere lungo la Strada della Romagna – Strada dei vini e dei sapori del Sangiovese che unisce i vini e i prodotti tipici del territorio ai grandi tesori artistici, culturali e naturalistici della provincia di Ravenna: un mix unico di emozioni da sorseggiare con gusto e con cui riempirsi gli occhi, il cuore e la mente.

Sono sei gli appuntamenti in programma in questo mese tra visite guidate, incontri e laboratori in due tra i più affascinanti musei del territorio: il Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza e il Museo del Sale di Cervia.

Dal 4 al 18 febbraio, per tre sabati consecutivi, dalle ore 16 alle 17 al MIC di Faenza si terrà una visita guidata alla mostra “Galileo Chini. Ceramiche tra Liberty e Déco”, la grande esposizione che con circa trecento opere tra disegni e ceramiche esplora per la prima volta l’intero lavoro ceramico (1897 -1925) del raffinato e poliedrico artista toscano, inventore della ceramica moderna italiana. Al termine della visita si terrà una degustazione di vini e succhi dei produttori della Strada della Romagna (info e prenotazioni 0546697311, info@micfaenza.org).

Sono tre gli incontri in programma anche al MUSA di Cervia. Domenica 5 febbraio, dalle ore 17 alle 18, si terrà la visita guidata “Emozioni al Sale” tra video, racconti ed esperienze con i cinque sensi. Il 12 febbraio, alle ore 15.30, l’archeologa Martina Vozzo condurrà i visitatori in un originale incontro “Alla scoperta delle ossa umane” dedicato aggli scavi effettuati presso il sito di Cervia Vecchia che hanno messo in luce parte delle aree cimiteriali dei complessi religiosi di S. Agostino e di S. Francesco. Infine domenica 19 febbraio, dalle ore 15.30 alle 17.30, è in programma il laboratorio di pittura per bambini “Sale e Arte”, durante il quale i più piccoli potranno scoprire i segreti del magico mondo dei cristalli di sale. Al termine di tutti gli appuntamenti si terrà una degustazione di vini e succhi dei produttori della Strada della Romagna.