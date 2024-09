Al via domani 17 settembre per tre giorni il primo campus estivo, voluto dal CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) Emilia Romagna con la delegazione di Trento e la Direzione Regionale INAIL organizzano questo evento per adulti disabili da lavoro. L’evento riservato ad una decina di ragazzi provenienti dalla regione Emilia Romagna e dalla regione Trentino Alto –Adige, dove durante il campus, potranno praticare le attivita’ sportive paraolimpiche di vela e di pesca. Gli assistiti INAIL verranno divisi in due gruppi che si alterneranno nelle due discipline tra mattina e pomeriggio. In collaborazione con la Fipsas Sezione di Ravenna con i suoi tecnici Federali faranno amare la pesca sportiva e l’associazione Marinando 2.0 per quanto riguarda la vela. Per tutte le tre giornate gli assistiti saranno ospiti per le loro attività del Ravenna Yacht Club a Marina di Ravenna.