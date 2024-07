Sarà presto interamente riqualificato il cortile della scuola primaria di Conselice «Felice Foresti», in via Cavallotti. Il documento di indirizzo progettuale che consente la partenza dei lavori è stato approvato dalla giunta comunale giovedì 18 luglio.

La riqualificazione interessa una superficie di circa mille mq. Allo stato attuale, l’area presenta diverse difformità, è assente una fognatura bianca per la raccolta delle acque piovane e manca di superficie permeabile destinata al verde; la pavimentazione è interamente realizzata in asfalto.

Per dare un aspetto architettonico diverso da quello attuale e più consono all’ambiente scolastico, sarà realizzata una pavimentazione in calcestruzzo armato che possa garantire nel tempo una durata maggiore e che possa, con l’utilizzo di pigmenti colorati, evitare il nero del bitume dell’asfalto tradizionale.

Saranno inoltre create nuove aiuole per un totale di circa 300 mq di spazi permeabili che possano contenere le alberature esistenti e creare una fascia di verde che sostituirà l’attuale pavimentazione asfaltata.

I lavori saranno inoltre un’occasione per realizzare una nuova fognatura per la raccolta delle acque piovane e migliorare la razionalizzazione degli spazi adibiti ai contenitori per rifiuti a servizio del plesso scolastico.

L’intera area sarà completamente priva di barriere architettoniche (i cordoli delle aiuole saranno realizzati a raso), e dunque accessibile per tutti.

«Si tratta di un progetto di riqualificazione atteso da tempo – afferma il sindaco Andrea Sangiorgi -. Un intervento che rende più accogliente il cortile della nostra scuola primaria di Conselice con una nuova fognatura, nuovo verde e una nuova pavimentazione. Abbatteremo le barriere architettoniche presenti, come promesso nel nostro mandato di governo, per uno spazio davvero a misura di tutti. Ringrazio infine i donatori che hanno permesso con risorse donate la realizzazione di questa importante riqualificazione».

I lavori inizieranno entro la fine di luglio e saranno ultimati entro la prima settimana di settembre, dunque in anticipo rispetto all’apertura dell’anno scolastico 2024-2025; il costo dell’intervento, finanziato interamente con donazioni, è di 80.200 euro.