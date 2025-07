Al via i lavori per la costruzione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Faenza

Al via i lavori propedeutici per l’edificazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Faenza, nell’area verde fra via Piero della Francesca, dove sarà realizzata anche una rotatoria, via Palmezzano, via Cimabue e via Tiepolo. Si tratta di un progetto importante per la città. Non solo garantirà maggior efficienza al lavoro dei Vigili del Fuoco, ma eliminerà una grande problematica della viabilità in viale delle Ceramiche e libererà l’area della vecchia caserma che verrà trasformata, insieme alla vecchia stazione degli autobus, in un parcheggio.

Il cantiere, tuttavia, è in ritardo di diversi anni, a causa della guerra in Ucraina e dell’alluvione. Inizialmente, la posa della prima pietra era attesa fra dicembre 2022 e gennaio 2023.