Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione dell’Asilo Nido Arcobaleno di Castel Bolognese. In questi giorni il cantiere è entrato nella fase esecutiva: dopo l’accantieramento sono in corso le verifiche tecniche, lo spostamento degli impianti interferenti con i lavori e le demolizioni interne.

L’avvio dei lavori arriva a completamento di un percorso di programmazione che ha visto, lo scorso 15 settembre, la riapertura della scuola materna Camerini Tassinari e lo spostamento temporaneo delle sezioni del nido nei plessi Bassi e Camerini Tassinari, così da consentire l’avvio dell’intervento. Il progetto, ha un valore complessivo di 1,64 milioni di euro. L’intervento era inizialmente previsto nel 2023 con fondi PNRR, ma di fatto i lavori furono fermati poiché l’alluvione aveva reso non utilizzabile la scuola materna per destinarvi le sezioni del nido. A seguito della alluvione poi si sono resi necessari ulteriori interventi finanziati con ordinanza del Commissario Straordinario per l’alluvione.

L’intervento prevede il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico dell’edificio, insieme a una riqualificazione complessiva degli impianti. Oltre a garantire maggiore sicurezza e comfort per bambini e personale, i lavori porteranno a un aumento del 10% dei posti disponibili, ottimizzando l’utilizzo degli spazi e rispondendo alle esigenze delle famiglie.

La conclusione è prevista in tempo per la riapertura del nido nell’anno scolastico 2026/2027.

«A Castel Bolognese abbiamo un impegno concreto, condiviso con l’intera Comunità, per costruire oggi la scuola di domani. La scuola è al centro delle nostre scelte: ogni intervento è pensato per offrire a studenti, insegnanti e famiglie spazi più sicuri, moderni e accoglienti — e i lavori all’Asilo Nido Arcobaleno rappresentano un nuovo passo importante in questa direzione.»