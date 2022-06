L’Unione della Romagna Faentina da tempo ha stretto oltre 200 patti di collaborazione con altrettanti volontari per prendersi cura delle tantissime aree pubbliche. I ‘cittadini attivi’, come vengono definiti, si occupano di tenere in ordine le aree verdi sia sul fronte dello sfalcio che per quanto riguarda la pulizia. L’Unione, attraverso l’apposito Servizio Ambiente e Manutenzione del Verde, oltre a fornire l’attrezzatura si occupa della formazione e della sicurezza del personale che presta gratuitamente la loro opera per il bene della collettività.

Nei giorni scorsi, dopo lo stop dettato dalla pandemia, nei locali del circolo ‘La Quercia’ di via Ravegnana, si è tenuto il corso per la sicurezza del lavoro al quale hanno partecipato una cinquantina di volontari di Faenza, Solarolo e Riolo Terme.

Il corso è stato svolto da Fulvio Vanetti, ex vigile del fuoco, e in un secondo momento da Michele Ghinassi della ditta Flormec di Faenza, che ha illustrato tra l’altro l’uso corretto e in sicurezza delle attrezzature usate dai volontari per la manutenzione.

I corsi sulla sicurezza per i volontari del Verde dell’Unione proseguiranno nelle prossime settimane. Inoltre, per chi volesse aderire all’iniziativa per Volontario del Verde può contattare il servizio Ambiente del Settore lavori pubblici al numero telefonico 0546.691349.