inizierà il 22 gennaio, al CESCOT, scuola d’impresa della Confesercenti sede di Ravenna, un corso rivolto a coloro che intendono iniziare una nuova attività commerciale. Il corso, della durata di 100 ore, si svolgerà 4 volte la settimana, da gennaio a marzo, e, al termine, con il conseguimento dell’attestato, si potranno avviare attività nell’ambito del settore alimentare, del bar e della ristorazione.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
-
- Cescot Ravenna Cesena S.r.l. piazza Bernini 7 – 48124 Ravenna
- cescot@cescotravennacesena.it
Tel. 0544/292711