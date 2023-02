Al via grazie alla Regione sei importanti restauri in Pinacoteca

Al via il restauro su sei dipinti di fine Quattrocento e inizi Cinquecento della Pinacoteca Comunale di Faenza grazie ai fondi messi a disposizione della Regione Emilia-Romagna. La Regione ha infatti siglato tre convenzioni con i Comuni di Faenza, Ferrara e Parma per una conservazione del patrimonio culturale e per un investimento complessivo di 170 mila euro. Oltre ai due capoluoghi di provincia, la scelta è ricaduta sulla pinacoteca faentina, il più antico istituto mussale della Romagna, costituito nel 1796, con un patrimonio di opere d’arte che vanno dal Trecento al Ventesimo secolo.