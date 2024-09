Parte “Europe game”, un progetto del Centro Europe Direct della Romagna del Comune di Ravenna per scoprire l’Unione Europea, i diritti fondamentali garantiti dall’Ue e il Green Deal europeo.

Sono previsti vari appuntamenti gratuiti rivolti di volta in volta a bambini, giovani, famiglie e adulti che, attraverso varie modalità ludiche e divertenti avvicineranno i partecipanti a temi fondanti delle politiche europee. Le attività si svolgeranno a Ravenna, Cervia, Lugo, Russi e Faenza tra settembre e dicembre.

“Le attività del Centro Europe direct – afferma Annagiulia Randi, assessora del Comune di Ravenna con delega alle Politiche europee – riprendono dopo la pausa estiva, sempre con l’intento di veicolare la conoscenza dell’Unione europea, attraverso modalità inclusive e innovative, per avvicinare e coinvolgere la cittadinanza, in collaborazione con enti e associazioni del territorio. Mi auguro che bambini, giovani e adulti possano trovare nella ricca programmazione del centro, un’occasione per mettersi in gioco e apprendere, divertendosi”.

Il primo appuntamento sarà il 24 settembre a Cervia, al Parco Lento di Pinarella (ingresso via Emilia), dove si terrà il laboratorio di autocostruzione “Costruire i Diritti Fondamentali”, rivolto a bambini e famiglie. I partecipanti si cimenteranno nella creazione di giochi con materiale di recupero, un modo per riflettere su sostenibilità ambientale e riuso, ma anche sul diritto di tutti i bambini al gioco all’aria aperta.

La seconda attività, “EUrban Game”, è un gioco urbano ispirato al gioco di ruolo rivolto a partecipanti dai 16 anni in su, che esplorerà i temi del Green Deal europeo attraverso enigmi e sfide legati alla vita quotidiana. Quattro saranno le occasioni per partecipare, sessioni di gioco a squadre si terranno nei pomeriggi di sabato o domenica di ottobre dalle 15 alle 18: il 6 ottobre a Lugo al Giardino pensile della Rocca Estense (piazza dei Martiri), il 12 ottobre, in occasione della Notte d’Oro, e 13 ottobre a Ravenna con partenza dal Centro Europe Direct (via Luca Longhi 9) e il 19 ottobre a Faenza in piazza del Popolo, Voltone della Molinella. E’ necessaria l’iscrizione contattando il Centro Europe Direct della Romagna (europedirectromagna@comune.ra.it tel: 0544 482656), il programma sempre aggiornato sarà disponibile su www.comune.ra.it/europedirectromagna e sui canali social Ig e Fb del Centro.

Le attività sono rese possibili dalla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, che sostiene il progetto nell’ambito del programma per il sostegno alle iniziative di promozione della cittadinanza europea e la collaborazione di Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Unione della Romagna Faentina, Comuni di Russi e Cervia.