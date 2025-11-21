Prende il via in questi giorni Eco Music Lab, il laboratorio musicale ideato e promosso da Lugo Music Festival nell’ambito del Progetto Scuola, condotto dal musicista Diego Jegs Doha in collaborazione con la Cooperativa sociale Ancorama, che tra novembre e dicembre coinvolgerà oltre 500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.

Grazie al contributo del contributo del Comune di Lugo, LA BCC Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese e Diemme Filtration, anche quest’anno gli alunni avranno l’opportunità di partecipare a un vero e proprio workshop di autocostruzione musicale, in cui materiali di scarto come cassette della frutta, vecchi spazzolini e scatole vengono trasformati in strumenti a percussione originali e divertenti.

L’obiettivo è quello di stimolare nei più giovani la curiosità verso il suono e la musica, unendo creatività, sostenibilità e ascolto. Durante i laboratori, infatti, gli studenti potranno sperimentare ritmi, timbri e sonorità, imparando a dare nuova vita agli oggetti quotidiani e a collaborare nella costruzione di un piccolo ensemble ritmico.

“Eco Music Lab è un’occasione per insegnare ai ragazzi che la musica può nascere ovunque, anche da ciò che sembra non servire più – spiega Diego Jegs Doha –. È un modo per unire educazione ambientale e linguaggio sonoro, in un percorso divertente e partecipato.”

Anche La BCC sostiene il progetto da diversi anni, conferma la Vice Presidente, con delega alla Sostenibilità, Emanuela Bacchilega “come Banca del territorio operiamo per aiutare i più giovani, allo scopo di migliorare la loro formazione ed il radicamento nel territorio. Tale volontà diviene fondamentale soprattutto per favorire il dialogo fra Banca e giovani, favorendone la partecipazione ai momenti di aggregazione. Puntiamo a creare un circolo virtuoso che accresca le competenze dei giovani, rendendoli più sensibili alle esigenze del territorio”.

A riprova dell’importanza di coinvolgere le nuove generazioni in queste attività anche le parole di Diemme Filtration, partner dell’iniziativa: “Per Diemme Filtration è fondamentale essere vicini alla cittadinanza di Lugo e alle nuove generazioni. La nostra azienda da sempre si impegna a fare impresa nel pieno rispetto dell’ambiente. Tutte le iniziative che trasmettono questi valori ai giovani hanno per noi un’importanza vitale, e sostenere questi laboratori ci permette di investire concretamente nel futuro della nostra comunità.”

Con Eco Music Lab, Lugo Music Festival conferma anche per quest’anno la missione del Progetto Scuola, nato nel 2017: portare la musica nelle scuole in modo innovativo, inclusivo e creativo, offrendo ai giovani strumenti per esprimersi, ascoltare e collaborare a contatto con musicisti professionisti.

Info comunicazione@lugomusicfestival.com