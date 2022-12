Parte lunedì prossimo, 5 dicembre, per le 6 mila utenze del centro storico di Faenza il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, cheal 27 febbraio 2023interesserà tutto il territorio comunale (ad eccezione delle aree rurali e della zona industriale, già passate a regime rispettivamente nel 2019 e nel 2021), fino a coinvolgere complessivamente circa 24 mila utenze.

Centro storico: ultimi giorni di distribuzione del kit

Nel centro storico la raccolta dei rifiuti sarà trasformata in ‘Raccolta Smeraldo’: tutti i rifiuti differenziabili e l’organico verranno conferiti nei contenitori stradali, a cui si aggiungeranno i cassonetti per la carta, che da porta a porta a sacco passerà a raccolta stradale. Inoltre, le isole ecologiche stradali attuali verranno dotate di contenitori elettronici intelligenti per la raccolta dell’indifferenziato (Eco Smarty), inizialmente ad apertura libera, ma che successivamente si apriranno solo con laCarta Smeraldo. La tessera Hera per i servizi ambientali, utilizzabile 24 ore su 24, entro la settimana verrà consegnata a tutti gli utenti assieme al kit completo, composto anche da un bidoncino sotto-lavello marrone da 10 litri, i sacchetti per l’organico e il materiale informativo. Al momento del passaggio dall’utenza libera alla Carta Smeraldo, sui contenitori verranno collocati dei cartelli per preavvisare per tempo del cambio di modalità con la data di inizio dell’utilizzo della tessera. Contestualmente, con l’arrivo dei nuovi cassonetti, Hera ha predisposto la pulizia straordinaria delle aree delle Isole ecologiche di base e la sostituzione dei contenitori per il vetro e i rifiuti organici.

Per chi non avesse ancora potuto ricevere il kitper la Raccolta Smeraldo, indispensabile per potere separare correttamente i rifiuti secondo il nuovo sistema, possono ritirarlo il3, 6 e 10 dicembre presso gli ultimi info point (dalle 8 alle 12.30) in piazza del Popolo, in occasione del mercato cittadino.

Ricordiamo chea partire dalla fine della distribuzione domiciliare dei kit, le stazioni ecologiche saranno sempre a disposizionedi aziende e famiglieper ritirare la propria dotazione. Inoltre, presso la Stazione Ecologica è possibile richiederela compostiera, che è ritirabile gratuitamente se utilizzata in alternativa alla raccolta dell’organico; tale opzione dà diritto ad uno sconto di 5 euro/anno per ogni componente del nucleo familiare (sconto 10 euro/anno per utilizzo di unaconcimaia).

Per leattività verranno attivati servizi di raccolta domiciliare per specifiche tipologie di rifiuto, ad esempio la raccolta domiciliare delcartone con frequenza giornaliera (domenica esclusa).

Zona residenziale, di Borgo Durbecco, frazioni e Marzeno

Nella zona residenziale, a Borgo Durbecco, nelle frazioni (Granarolo, Reda, Errano, Borgo Tuliero, Santa Lucia)e a Marzenoil nuovo servizio di raccolta dei rifiuti,verrà attivato il 27 febbraio 2023 secondo il seguente schema:

–Residenziale e località Marzeno: oltre 15.300 utenze passeranno da raccolta stradale (con raccolta porta a porta a sacco della carta in zona residenziale) a porta a porta integrale;

– Frazioni (Granarolo, Reda, Borgo Tuliero, Errano e Santa Lucia): le circa 1800 utenze manterranno il porta a porta integrale, ma con le seguenti novità: la raccolta di carta e plastica non sarà più a sacco ma con gli appositi bidoncini utilizzati per le altre tipologie (vetro, organico e indifferenziato), le lattine non andranno più conferite nel contenitore verde del vetro ma in quello giallo dellaplastica. e cambierà il calendario di raccolta, riportato nel materiale informativo in distribuzione;

– Borgo Durbecco: per quasi 1.300 utenze, il sistema già a porta a porta misto verrà mantenuto, modificando il calendario di raccolta, mentre la raccolta della carta da domiciliare a sacco diventeràstradale. Inoltre, le lattine non andranno più conferite nel contenitore verde del vetro ma in quello giallo dellaplastica.

Per tutte le attività verrà attivata la raccolta selettiva del cartone con frequenze diversificate a seconda della zona.

Fino agli inizi di febbraio 2023, personale incaricato da Hera (identificabile da apposito tesserino di riconoscimento), consegnerà alle singole famiglieilkit standard per la raccolta differenziata,composto dalcalendario, che riporta le giornate di raccolta e le informazioni/regole sul servizio, e daicontenitori per il porta a porta: due (organico e indifferenziato) per il porta a porta misto e cinque (carta, vetro, plastica/lattine oltre a organico e indifferenziato), per quello integrale.Alle attività saranno consegnati i contenitori definiti in base al tipo di utenza e alle verifiche effettuate.

Assemblee seralie on linee info point al mercato

In questo periodo vengono organizzate le ultime assemblee in presenza, in diverse location a seconda della zona di residenza, più due assemblee online nel 2023.

In Sala Zanelli ore 20:30 via Risorgimento n.3 – Faenza

Per i cittadini della zona viola (quartiere Centro-Nord) 5 dicembre

Per i cittadini della zona rosa, zona gialla e Borgo Durbecco: 12 dicembre 2022

Per i cittadini di Reda, Santa Lucia, Errano, Borgo Tuliero e Marzeno: 16 gennaio 2023

Sala Circolo ANSPI ore 20:30 via Maddalena Venturi n.2 – Granarolo

Per i cittadini di Granarolo: 9 gennaio 2023.

Si terranno inoltre due incontri online il30 gennaio e 13 febbraio 2023 dalle ore 18:30 alle 20 collegandosi da computer o cellulare.Per partecipare basta iscriversi alla pagina www.gruppohera.it/direttafaenza dove saranno pubblicate le informazioni per l’accesso.

Il17, 19, 21, 24, 26, 28 e 31 gennaio 2023 saranno previsti sette info point in piazza del Popolo (orario: 8-12.30) in occasione del mercato cittadino, per consentire il ritiro del kit ai cittadini che non saranno trovati in casa al momento della consegna dei contenitori. Sempre con lo stesso scopo dal 13 febbraio al 31 marzo 2023 verrà allestito anche un punto fisso di distribuzione kit presso il Padiglione B del polo fieristico di Faenza, in via Risorgimento 3.

Nel forese e zona industriale, già state riorganizzate rispettivamente nel 2019 e nel 2021, il servizio attuale non subirà variazioni e sarà mantenuto il porta a porta integrale già attivo. Sempre dal 27 febbraio cambieranno le giornate di raccolta, per questo verrà distribuito il nuovo calendario. Nella comunicazione che verrà inviata per anticipare la consegna del nuovo calendario si avviseranno le utenze non domestiche (attività) che, a partire da tale data, sarà attivato un servizio di raccolta domiciliare del cartone a loro dedicato.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per dubbi e informazioni sull’avvio dei nuovi serviziconsultare www.ilrifiutologo.it , oppure la sezione del sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo-comune dove, selezionando il Comune di Faenza, è possibile visualizzare e scaricare lettera o consultare le FAQ (risposte alle domande più comuni).

Se su questi canali non si è trovato quello che serve o non si dispone di un collegamento internet, chiamare ilServizio Clienti Hera 800 999 500 (famiglie) e 800 999 700 (attività), numeri verdi gratuiti attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, al quale si possono ottenere tutte le informazioni e anche fare segnalazioni. Per queste ultime si consiglia di utilizzarel’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android – oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon.Grazie alla app è possibile inviare foto geolocalizzate per segnalare la necessità di un intervento (ad esempio in caso di cassonetti rotti o abbandoni), consultare il calendario delle raccolte porta a porta della propria zona e prenotare anche il ritiro gratuito a domicilio di rifiuti ingombranti.

Infine, per servizi aggiuntivi(tipo contenitori dedicati, ad esempio per nuclei familiari numerosi, o per esigenze particolari certificate) e per segnalazioniè ancora disponibile la mail dedicata all’attivazione del nuovo progetto di porta a portadifferenziatafaenza2021@gruppohera.it,