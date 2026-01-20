Prende ufficialmente il via CREA – Crescita giovanile sulle Relazioni, le Emozioni e l’Apprendimento, il nuovo progetto promosso da PiGreco – SEMI di Intercultura APS nel territorio della Romagna Faentina, progetto realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Il progetto è pensato per accompagnare bambine, bambini e adolescenti in un percorso di crescita educativa, emotiva e relazionale, rispondendo in modo concreto e continuativo ai bisogni emergenti del territorio.

CREA nasce dall’ascolto quotidiano di famiglie, scuole e giovani, e dalla consapevolezza che un numero sempre maggiore di minori si trova oggi ad affrontare difficoltà legate allo studio, alla gestione delle emozioni, alle relazioni e all’autostima. A queste fragilità si affiancano l’aumento delle diagnosi DSA, ADHD e bisogni educativi speciali, la crescita dei fenomeni di ritiro sociale già in età precoce e la persistenza di stereotipi di genere che limitano opportunità e fiducia di sé, in particolare per le bambine.

Il progetto si pone l’obiettivo di affrontare queste sfide in modo preventivo e integrato, promuovendo il benessere psicosociale e sostenendo lo sviluppo delle competenze cognitive, emotive e relazionali.

Destinatari

CREA coinvolgerà 120 bambine e ragazzi, di cui almeno 40 con DSA, ADHD o fragilità emotive, attraverso azioni dedicate a:

ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado;

bambine e bambini delle scuole primarie;

bambine delle scuole primarie, con un focus specifico sull’empowerment femminile.

Le azioni del progetto

Il progetto si articola in quattro linee di intervento principali:

Laboratori di tecniche di studio

Percorsi strutturati per supportare ragazze e ragazzi con DSA, ADHD e BES nello sviluppo dell’autonomia nello studio, delle capacità organizzative e della fiducia in sé, attraverso metodologie educative alternative a quelle scolastiche tradizionali.

Outdoor education e supporto all’autostima

Attività educative all’aperto, realizzate in collaborazione con CNGEI Gruppo Regionale Emilia-Romagna – Faenza APS, finalizzate a rafforzare il senso di appartenenza, le competenze relazionali e a prevenire il ritiro sociale.

Laboratori STE(A)M ed emozioni

Spazi educativi dedicati alla creatività, alle discipline scientifiche e alla gestione delle emozioni, ospitati presso la Ludoteca Comunale di Faenza e l’Associazione PachaMama, in un contesto sicuro e accogliente.

Campo estivo STEM al femminile

Attività rivolte alle bambine delle scuole primarie, pensate per promuovere autostima, curiosità scientifica, consapevolezza emotiva e superamento degli stereotipi di genere, anche grazie alla collaborazione con La Palestra della Scienza.

Metodo di lavoro

Tutte le attività di CREA si basano su metodologie educative non formali, che mettono al centro la persona, l’esperienza, il gruppo e la relazione. L’obiettivo è costruire contesti educativi in cui ogni partecipante possa sentirsi riconosciuto, valorizzato e accompagnato nel proprio percorso di crescita.

Una rete educativa sul territorio

CREA è il risultato di un lavoro di rete che coinvolge diverse realtà educative e associative della Romagna Faentina, unite dalla volontà di costruire una comunità educante attenta alle relazioni, alle emozioni e all’apprendimento.