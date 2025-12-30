Parte a gennaio la nuova edizione della rassegna “Sulla buona Strada“, che anche nel 2026 proporrà un ricco calendario di esperienze da vivere lungo la Strada del Sangiovese (Strada della Romagna) con i vini e i prodotti tipici del territorio abbinati ai tesori artistici, culturali e naturalistici della provincia di Ravenna.

Come di consueto, i primi appuntamenti dell’anno sono i “Brindisi al museo” durante le feste, che faranno tappa a Bagnacavallo, Faenzae Cervia. Spazio, dunque, a golose degustazioni di vini Dop e Igp del territorio accompagnati da stuzzichini dolci o salati al termine di una visita guidata a una mostra temporanea o a una collezione permanente.

Sabato 3 gennaio, all’Ex Convento di San Francesco di Bagnacavallo (via Cadorna 14), il primo pomeriggio di arte e sapori proporrà, alle ore 16, una visita guidata alla mostra “Mattia Moreni. Dalla formazione a ‘L’ultimo sussulto prima della grande mutazione’. Dagli esordi ai cartelli” organizzata dal Museo Civico delle Cappuccine in collaborazione con l’Associazione Mattia. La mostra rientra in un percorso espositivo che intende celebrare la figura di Mattia Moreni (Pavia 1920 – Ravenna 1999), riconosciuto come uno dei maggiori esponenti della pittura italiana del Novecento.

Domenica 4 gennaio, dalle ore 16, al Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza, i sapori del territorio saranno proposti in occasione della visita guidata alla più grande collezione di ceramica al mondo attraverso un viaggio attraverso alcune delle sue opere più belle e significative. I partecipanti saranno infatti condotti in una passeggiata tra i capolavori del MIC: dalla Julia Bela del Rinascimento faentino alla ceramica historiata del Rinascimento italiano, dalla ceramica in bianco e blu dei Della Robbia a pezzi straordinari come il vaso delle “Quattro Stagioni” di Pablo Picasso, il piatto “Amoreuse” di Marc Chagall e tanti altri.

Domenica 5 gennaio, sempre dalle ore 16, al Museo del Sale di Cervia, si terrà un brindisi con i vini del territorio in occasione della visita guidata “I salinari raccontano”, un’occasione speciale per visitare il museo accompagnanti dai volontari del Gruppo Culturale Civiltà Salinara. Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo alla ricerca delle origini della città di Cervia, che mostrerà la sua evoluzione in città del sale, il suo trasferimento sul mare e le vicissitudini dettate dalla ricchezza che il sale ha rappresentato per secoli nella città fino a giungere alla odierna realtà turistica.

Maggiori informazioni sui tre eventi sono disponibili sul sito www.stradadellaromagna.it.