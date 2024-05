Il 3 giugno 2024 prenderà il via a Castel Bolognese il progetto “Bike to Work Castel Bolognese 2024”, un’attività volta a promuovere la mobilità sostenibile e uno stile di vita sano, il cui obiettivo è quello di incentivare l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto salutare, ecocompatibile e a basso consumo energetico.

Protagonisti del progetto saranno tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi residenti a Castel Bolognese.

Chi deciderà di partecipare potrà guadagnare venti centesimi per ogni chilometro percorso in bicicletta, anche a pedalata assistita, sul tragitto casa-lavoro-casa, fino a un massimo di 50 euro mensili.

Per aderire è sufficiente che ciascun lavoratore residente a Castel Bolognese interessato presenti la propria domanda di partecipazione, mediante un modulo online appositamente predisposto, compilabile dopo aver effettuato l’accesso con la propria identità digitale.

Tutte le info sul progetto e il regolamento sono disponibili nella pagina dedicata sul sito web del Comune di Castel Bolognese (percorso: Home / Comune / Bandi e concorsi / Bandi e concorsi anno 2024 / Bike to Work Castel Bolognese 2024).

Chi può partecipare?

Possono partecipare tutti i lavoratori, dipendenti e assimilati di aziende/enti, pubblici e privati, e i lavoratori autonomi, ovunque sia ubicata la sede lavorativa, perché siano residenti a Castel Bolognese, e a condizione che almeno un tratto del percorso casa-lavoro-casa sia effettuato pedalando all’interno del Comune di Castel Bolognese.

La partecipazione dei lavoratori è subordinata alla richiesta che dovrà essere effettuata esclusivamente on-line, accedendo tramite SPID/CIE/CNS (non sono ammesse altre forme di partecipazione).

Come si guadagnano gli incentivi?

È prevista l’erogazione di 0,20 euro per ogni chilometro percorso, nel tragitto casa-lavoro e lavoro-casa, per un massimo di 50 euro al mese. La sede di lavoro può essere ubicata ovunque, ma almeno un tratto del percorso per raggiungerla deve essere compreso nel territorio del Comune di Castel Bolognese (es. un lavoratore che arriva in stazione a Castel Bolognese in bici, per raggiungere la propria sede di lavoro a Bologna, può registrare il percorso sull’App dedicata, ed aggiungere l’eventuale tragitto fatto dalla stazione di Bologna alla sede di lavoro, sempre se percorso in bici).

Come si aderisce al progetto?

La partecipazione dei lavoratori è subordinata alla presentazione della domanda online, che dovrà essere effettuata esclusivamente accedendo tramite SPID/CIE/CNS (non sono ammesse altre forme di partecipazione).

Il form online è disponibile sul sito del Comune di Castel Bolognese, al seguente link:

https://www.comune.castelbolognese.ra.it/Comune/Bandi-e-concorsi/Bandi-e-concorsi-anno-2024/Bike-to-Work-Castel-Bolognese-2024.

È sufficiente che il lavoratore presenti la richiesta per aderire all’iniziativa compilando la domanda online e accetti i termini previsti dal Regolamento. Una volta che la domanda verrà accettata, riceverà le indicazioni e il codice di partecipazione.

Come funziona l’app dedicata?

Dopo l’iscrizione, il lavoratore dovrà scaricare l’App Wecity sul proprio cellulare, registrarsi (indicando i propri dati e il proprio iban) accettando il regolamento, inserire il codice d’accesso fornito dal Comune di Castel Bolognese e ricordarsi di attivare l’app all’inizio di ogni tragitto che compirà in bicicletta (sia bici muscolare che bici a pedalata assistita) per raggiungere la propria sede di lavoro e per rientrare a casa.

Ogni tre mesi verranno versati tramite bonifico sul conto corrente indicato le somme corrispondenti ai chilometri pedalati e registrati dall’App (con un minimo di 30 km a trimestre).

Quanto dura il progetto?

I lavoratori possono iscriversi e maturare incentivi pedalando a partire dal 3 giugno 2024 fino al 31 dicembre 2024, salvo esaurimento delle risorse disponibili.