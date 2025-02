Il Comune di Russi lancia il progetto «H2Officina» all’interno degli spazi riqualificati dell’ex Lavatoio, accanto alla Biblioteca comunale in Via Godo Vecchia. L’iniziativa mira a offrire un sostegno socio-psico-educativo a tutta la cittadinanza, attraverso una serie di attività gratuite, rivolte a ragazze e ragazzi, genitori e adulti.

L’ex Lavatoio cittadino torna a essere uno spazio aperto alla collettività, dopo un adeguamento strutturale finanziato con fondi comunali derivanti dall’eredità del russiano Gabriele Dapporto, mentre l’azienda Ginestri ha dato un contributo per l’acquisto degli arredi.

Inoltre, il progetto H2Officina beneficia dei fondi stanziati dalla Giunta regionale per i 113 comuni colpiti dall’alluvione 2023 (DGR n. 2078/2023), allo scopo di agevolare la coesione del tessuto sociale, supportando le famiglie e la comunità nel suo insieme, sia sul piano propriamente sociale che individuale, con progetti che riguardano tutta la collettività.

«“H2Officina” rappresenta un’importante opportunità per tutta la comunità di Russi – spiega l’Assessora alle Politiche sociali, Eleonora Mazzoni – poiché offre supporto, ascolto e occasioni di crescita personale e collettiva a fasce diversificate della popolazione. L’opportunità di valorizzare lo spazio dell’ex Lavatoio per farne sede di progetti pensati soprattutto per i giovani è uno degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione comunale, che intende dare ai ragazzi e alle ragazze del territorio uno spazio nuovo in cui conoscersi, crescere e diventare insieme parte attiva di una comunità capace di includere il loro sguardo».

Le iniziative

Sportelli di Consulenza Psicologica ed Educativa

A partire da lunedì 24 febbraio 2025 saranno attivati sportelli gratuiti di consulenza psicologica ed educativa, gestiti da psicologi professionisti. Gli sportelli si articoleranno in tre appuntamenti settimanali dedicati a diverse fasce di età:

Lunedì, dalle 16:00 alle 19:00: Sportello di consulenza per ragazzi/e. Uno spazio di ascolto empatico dedicato alle difficoltà legate alla preadolescenza e all’adolescenza.

Mercoledì, dalle 16:00 alle 19:00: Sportello di consulenza per genitori. Un’occasione di confronto e riflessione sulle incertezze legate alla gestione quotidiana dei figli.

Venerdì, dalle 16:00 alle 19:00: Sportello di consulenza per adulti. Un supporto per affrontare le sfide personali e le difficoltà della vita quotidiana.

Per accedere alle consulenze è necessario fissare un appuntamento telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 10:00, chiamando il numero 349 1291604.

WAVE – We Are the Vibe Experience

Una ulteriore importante iniziativa di «H2Officina» è «WAVE – We Are the Vibe Experience», ciclo di serate a tema, pensato per coinvolgere i giovani del territorio dagli 11 anni in su.

Gli incontri si svolgeranno tutti i martedì indicati nel calendario, dalle 19:00 alle 22:00, presso il Lavatoio.

Il primo ciclo di incontri, intitolato «Gente Strana», prevede quattro appuntamenti:

25 febbraio: Serata dedicata ai giochi da tavolo.

4 marzo: Challenge «Ascoltiamo, non giudichiamo».

11 marzo: Film e pizza!

18 marzo: Laboratorio artistico «Facce Strane».

Prenotazioni consigliate, compilando il form Google a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHUBoz1YU13qI3lEeNXfcLwQgnTO_W33u7JYG2wM4HFZu4mw/viewform

Gruppi di Discussione e di Parola

Nell’ambito di «H2Officina» verranno attivati anche gruppi di discussione e di parola, pensati per offrire spazi di confronto su tematiche specifiche:

Gruppi di discussione per coppie e genitori: Incontri a cadenza variabile dedicati al confronto sulle dinamiche relazionali e sulle difficoltà nelle diverse fasi della vita familiare.

Gruppi di parola per bambini/e e ragazzi/e (6-15 anni): Spazi di ascolto e confronto dedicati a temi come l’elaborazione delle emozioni, il rafforzamento dell’autostima, la gestione dello stress e dell’ansia, l’educazione sentimentale e l’affettività.

Le tematiche specifiche e il calendario degli incontri verranno definiti e comunicati prossimamente.