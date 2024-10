Sono 3.527 le famiglie ravennati coinvolte nella rilevazione da Lista, una delle due indagini campionarie del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Queste famiglie riceveranno via posta una lettera ufficiale a firma del Presidente dell’Istat. La lettera informativa avvisa le famiglie coinvolte dell’avvio della rilevazione e delle sue finalità e modalità di svolgimento e fornisce le credenziali di accesso personali al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza gratuita e chiarimenti.

Tutte le risposte ai quesiti del questionario devono fare riferimento alla data del 6 ottobre 2024, ad eccezione dei casi in cui nella domanda sia indicato un periodo diverso.

A partire dal 7 ottobre 2024, la famiglia può compilare in autonomia il questionario online, anche presso uno dei Punti di Facilitazione Digitale attivati dal Comune di Ravenna, dove sono presenti postazioni con accesso a internet e dove è possibile ricevere l’aiuto di un facilitatore digitale.

Compilare il questionario online è possibile fino al 9 dicembre 2024.

Dal 10 dicembre le famiglie potranno ancora rispondere, ma solo attraverso le seguenti modalità: – visita a casa di un rilevatore, anche su appuntamento, per effettuare l’intervista faccia a faccia;

– contatto telefonico per effettuare l’intervista con un operatore comunale (tel. 0544 482800-482809-482803-482804).

La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2024.

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge.

Le famiglie potranno recarsi nei Punti di Facilitazione Digitale nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Sportello Polifunzionale URP – Via Berlinguer, 30; lunedì 9-12 – mercoledì e sabato 8-13

Marina di Ravenna – Largo Magnavacchi, 5; mercoledì e giovedì 8-13

Mezzano – P.za della Repubblica, 10; mercoledì 8-13

San Pietro in Vincoli – Via G. Pistocchi, 41/a; lunedì e venerdì 8-13

Centro immigrati – Via Oriani, 44; martedì e giovedì 14.30-17.30

Casa delle Culture – P.za Medaglie d’Oro, 4; martedì 9-13

Informagiovani – Via Luca Longhi, 9; martedì e giovedì 9.30-13

Informagiovani Lido Adriano – V.le Parini, 48; giovedì 9-12

Biblioteca Classense – Via Baccarini, 3; lunedì e venerdì 14-19

Biblioteca di Piangipane – P.za XXII Giugno 1944, 6; giovedì 8-13

Le famiglie potranno chiedere informazioni contattando il Numero Verde ISTAT 800-188-802 oppure l’Ufficio Comunale di Censimento costituito presso l’Ufficio Studi e Statistica.