Anche a Ravenna durante lo scorso weekend alcuni membri dell’Associazione Luca Coscioni hanno sensibilizzato i cittadini sul tema dell’eutanasia organizzando dei banchetti in vari luoghi della città, tra cui la Darsena. L’obiettivo è quello di accendere i riflettori sul tema in vista della raccolta firme che verrà attivata dal 1 luglio al 30 settembre in tutta Italia per convocare un Referendum per l’eutanasia legale.