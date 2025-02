Un medagliere ricco per il Centro Sport Terapia Judo Ravenna e Swimfit Interacquiamo che in collaborazione con l’Asd Blu Atlantis organizzatrice del 5° Trofeo Bizantino Città di Ravenna, hanno disputata a Ravenna il primo febbraio la gara di nuoto pinnato. Le società ravennate si sono messe in luce nella categoria disabili, inserita per il quarto anno nella manifestazione, portando Vicari Daniele (classe 1963) , Sara Lazzari (classe 2003), Matteo Laghi (classe 2004), Padovan Davide (classe 1997), Altomare Raffa (classe 1978) raggiungendo il gradino più alto del podio nei 50 metri. Sara Lazzari ha disputato anche i 100 metri aggiudicandosi il “ Premio Gianni Gambi” come migliore prestazione paralimpica. E’ stata una giornata di felicità per tutti i nostri atleti che con grande sacrificio sono riusciti a gareggiare tra tensioni e paure.