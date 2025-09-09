Dopo il grande successo della prime due edizioni dell’evento benefico “La musica incontra la solidarietà”, tributato da un pubblico attento e caloroso nello splendido Teatro Alighieri di Ravenna, la terza edizione si svolgerà il prossimo 11 Ottobre alle ore 21.00 presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri.

Un evento benefico che è nato dalla volontà di una rete di Associazioni ed Enti con l’obiettivo di raccogliere fondi, quest’anno a favore dei bambini affetti da spettro autistico, le cui terapie sono spesso costose e non accessibili a tutte le famiglie.

“Abbiamo deciso di sostenere il modello Derbbi, un progetto di riabilitazione intensivo, mirato a fornire un intervento terapeutico integrato, basato su approccio multidisciplinare che coinvolge diversi specialisti e che si svolgerà presso il Poliambulatorio Genesia”, così ci ha riferito la Presidente Ferrara.

Il carattere innovativo dell’evento, uno degli elementi che ne hanno decretato il successo, è rappresentato dalla rete di soggetti messa in campo per raggiungere l’obiettivo.

Infatti anche quest’anno è organizzato dall’Associazione Culturale Musica e Benessere di Ravenna, unitamente alla Fondazione Ravenna Risorgimento, all’Orchestra del Mediterraneo, con la compartecipazione del Comune di Ravenna.

Protagonista sarà la Musica da camera interpretata da due eccellenti interpreti del panorama internazionale il M° Davide Alogna, al violino e il M° Luigi Stillo, al pianoforte.

Eseguiranno le più belle pagine scritte per questa formazione, per l’esattezza: C. Franck Sonata in La, E. Grieg Sonata n° 3 in Do min e C. Saint-Saens Introduzione e rondò capriccioso op. 28.

I Presidenti dell’Associazione Musica e Benessere, Giusy Ferrara e della Fondazione Ravenna Risorgimento, Eugenio Fusignani, nella veste anche di Vice Sindaco, invitano tutti coloro che amano la bella musica e che sono particolarmente sensibili alle tematiche sociali ad essere presenti alla serata e a promuoverla non solo per l’alto valore artistico ma per le nobili finalità benefiche.

Tante le autorità che hanno già dato la loro adesione e saranno presenti alla serata, così come le Associazioni, i Club service ma anche imprenditori sensibili che stanno dimostrando interesse a sostenere l’importante iniziativa e che possono usufruire dell’Art bonus che consente di detrarre dalle tasse il 65% dell’importo erogato.

Info: assacumb@libero.it

I biglietti sono già in vendita sul sito del Teatro Alighieri e naturalmente presso il botteghino del Teatro.