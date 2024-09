Dopo il grande successo della prima edizione dell’evento benefico “La musica incontra la solidarietà”, tributato da un pubblico attento e caloroso nello splendido Teatro Alighieri di Ravenna, evento che ha rappresentato il concerto di fine anno 2023 della Città, la seconda edizione si svolgerà il prossimo 5 ottobre sempre presso il Teatro Alighieri.

Un evento benefico che è nato dalla volontà di una rete di Associazioni ed Enti con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo–IOR, quest’anno in particolare per le attività di prevenzione.

Il carattere innovativo dell’evento, uno degli elementi che ne hanno decretato il successo è stato rappresentato proprio dalla rete di soggetti messa in campo sia a livello istituzionale che a livello artistico. Infatti anche quest’anno è organizzato dall’Associazione Culturale Musica e Benessere di Ravenna, insieme alla Fondazione Ravenna Risorgimento con la compartecipazione dell’Amministrazione Comunale di Ravenna mentre dal punto di vista artistico è una coproduzione tra l’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro e l’Orchestra del Mediterraneo.

Protagonisti saranno l’Orchestra Rossini di Pesaro, una delle più importanti Orchestre italiane in coproduzione con l’Orchestra del Mediterraneo, sul podio nuovamente il giovane emergente direttore d’orchestra Alfredo Stillo, che già lo scorso anno è stato molto apprezzato dal pubblico e che dirigerà una delle più bei capolavori sinfonici: la Sinfonia n°9 in Mi min. op.95 “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák.

Il programma si arricchirà della presenza del Coro ravennate Ludus Vocalis diretto dal M° Stefano Sintoni che ci regalerà, tra l’altro, un omaggio al grande Giacomo Puccini nell’anno del centenario della sua morte e del pianista e cantante lirico Raffaello Bellavista che ci condurrà in un viaggio” Dalla Romagna all’Argentina”.

“Abbiamo ritenuto come Fondazione Ravenna Risorgimento di patrocinare anche quest’anno questa importante iniziativa che unisce la musica alla solidarietà – afferma Eugenio Fusignani, presidente della Fondazione – con l’intento di sostenere un importante sodalizio come l’Istituto Oncologico Romagnolo che tanta parte svolge non solo nell’aiuto alle famiglie dei malati oncologici. Un impegno quello dello IOR ancor più significativo in questo semestre dedicato alla prevenzione oncologica. Spero che tanti cittadini aderiscano a questa iniziativa – conclude Fusignani – portando un contributo attraverso la loro presenza al Teatro Alighieri la sera del 5 ottobre”.