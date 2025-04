Sabato prossimo 3 maggio alle 15 il Teatro Alighieri di Ravenna ospiterà la cerimonia finale di premiazione del progetto Il Parlamento della Scuola – Concorso ‘La Costituzione dei bambini e delle bambine’ promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna presieduta da Mirella Falconi Mazzotti ed organizzato dalla Scuola Toddlers di Formigine con il coordinamento della professoressa Monica Frasca, su un’idea lanciata dal Presidente del Gabinetto Scientifico-letterario Vieusseux di Firenze Riccardo Nencini. ‘È tempo di nuove modalità di educazione civica rivolte al mondo della scuola _ afferma Nencini _. Prima il Parlamento dei Ragazzi, oggi la Costituzione scritta da loro. Iniziative che promuovono il senso di responsabilità e partecipazione in anni difficili per i profondi cambiamenti in corso. Evviva alla Fondazione che ha fatto questa scommessa’. E la Presidente della Fondazione Mirella Falconi Mazzotti aggiunge: ‘Ci fa piacere sostenere questo progetto che con una formula dinamica, partecipativa e moderna coinvolge ragazze e ragazzi in un’attività didattica assieme divertente e importante. La Fondazione è sempre in prima linea nel sostegno alla scuola, dal Campionato di Giornalismo per i più giovani al sostegno diretto al Corso di Laurea di Medicina a Ravenna. Ma questa iniziativa ha il pregio di nascere da un’idea semplice quanto geniale: far provare i giovanissimi quello che fanno i grandi per capire le difficoltà, le possibilità ed i problemi di una democrazia’. Monica Frasca è fin dall’inizio l’anima del progetto: “Sono profondamente orgogliosa _ dice _ che un’iniziativa nata da un’idea dei bambini abbia avuto un successo così grande. È stato meraviglioso assistere alla creatività con cui hanno saputo inventare diritti e doveri, dimostrando una sensibilità sorprendente. Ma ciò che rende davvero speciale questo progetto è la straordinaria partecipazione di tutta la comunità: dai sindaci ai nonni, dai rappresentanti politici ai cittadini. Tutti hanno contribuito con entusiasmo, rendendo questa esperienza davvero unica’.

Al progetto hanno partecipato le scuole primarie di gran parte della regione Emilia-Romagna, presentando un eleborato in cui, oltre a pensieri e riflessioni su diritti e doveri della Costituzione Italiana, hanno inventato almeno 5 diritti e doveri scelti democraticamente con la guida dei rappresentanti eletti democraticamente dagli stessi alunni ed alunne della classe.

Fra le numerose scuole primarie dell’Emilia Romagna che hanno partecipato sono risultate vincitrici le seguenti undici scuole che saranno appunto premiate sabato al Teatro Alighieri di Ravenna.

Classe 5A e 5B Scuola Casarini , Monte San Pietro Bologna

Classe 5A Scuola Senza Zaino, Calderino Monte San Pietro Bologna

Classe 5A Scuola Burioli (I.C. Canevaro), Castiglione di Ravenna

Classe 5A Scuola Carducci (I.C. Canevaro), Ravenna

Classe 4B I.C. San Rocco, Faenza

Classe 3U Scuola Sacro Cuore, Lugo di Ravenna

Classe 5A Scuola San Giuseppe, Lugo di Ravenna

Classe 3A I.C.3 Sud Sassuolo

Classe 5B Scuola San Giovanni Bosco, Sassuolo

Classe 5° Scuola San Vincenzo de Paoli, Ravenna

Classe 5A Scuola Manara Valgimigli, Mezzano Ravenna